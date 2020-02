La recente epidemia di Novel Coronavirus, anche chiamato 2019 nCoV, ha reso naturalmente fondamentale la diffusione di informazioni precise e corrette sulla natura di tale virus, sulle buone norme per prevenire il contagio e, non ultimo, sullo sviluppo dell'epidemia in Italia, sui principali focolai e sulle ultime notizie verificate e aggiornate.

Queste sono le 10 norme diramate per evitare il contagio ma, come avete notato, non si tratta solo di queste. Alcune di queste indicazioni sono volte anche a ridimensionare l'eventuale ondata di panico e l'allarmismo che l'epidemia potrebbe risvegliare.

Coronavirus: i focolai in Italia

Allo stato attuale in Italia le regioni interessate dall'infezione del 2019 nCoV sono Lombardia, Veneto e Piemonte. In totale i casi di contagio verificati sono 52 e sono ripartiti come segue: 39 in Lombardia, 12 in Veneto e 1 in Piemonte.

E' stato calcolato che le persone che avrebbero avuto un contatto diretto con i contagiati sarebbero 250 circa e per queste è stata disposta la quarantena. Diversa è la situazione dei comuni vicino Lodi in cui si è sviluppato il focolaio più grande. La regione Lombardia ha deciso per un'ordinanza atta a vietare la quasi totalità delle attività all'aperto, ha sconsigliato agli abitanti di uscire di casa. Le stazioni ferroviarie a Codogno, Maleo e Casalpusterlengo sono al momento chiuse.