Coronavirus Italia: Disposizioni e Misure sul Contrasto e il Contenimento

Introduzione

COVID-19 è il nome dell'infezione che verso la fine di febbraio 2020 ha cominciato a diffondersi anche in Italia e in altri Stati europei, dopo aver fatto la sua comparsa in Cina (a dicembre 2019) e aver interessato vari Paesi dell'Est asiatico e del Medio Oriente.

A causare COVID-19 è un nuovo coronavirus, che la comunità medico-scientifica ha deciso di denominare SARS-CoV-2, per via della sua stretta correlazione con il coronavirus della SARS (SARS-CoV).