In metropolitana niente chiacchiere tra passeggeri né telefonate . Per ora è solo un suggerimento dei medici francesi, ma non è detto che questa idea non venga presto abbracciata ufficialmente dal Governo.

La proposta dell'Accademia di Medicina francese

A lanciare la proposta è stato uno degli organi sanitari più blasonati d'Oltralpe, l'Accademia di Medicina francese, a seguito dell'ultimo aggiornamento in merito alla situazione sanitaria del Paese, non certo incoraggiante. La curva dei contagi, infatti, non accenna ad abbassarsi e sul banco degli imputati, come alcuni tra i luoghi in cui è più probabile contrarre il virus, ci sono i trasporti pubblici, con metropolitane in testa. A maggior ragione in grandissime città come Parigi dove, nonostante smart working e attività commerciali e ricreative chiuse da mesi, negli orari di punta sperare di riuscire a mantenere il distanziamento sociale è pressoché impossibile.

In quei casi ci si affida alla mascherina, sperando possa essere sufficiente.

L'allarme dei medici

Secondo i membri della prestigiosa accademia fondata nell'Ottocento però, non sarebbe affatto così ed è proprio questa convinzione che li ha spinti a lanciare un serio allarme in merito al contagio per via aerea sui mezzi pubblici e a chiedere che venga fatto di più per spezzare, o almeno indebolire, la catena di trasmissione del Coronavirus, che attualmente non sembra intenzionato a mollare la presa. «L'obbligo di indossare mascherine sui mezzi di trasporto pubblico – si legge nella nota distribuita direttamente dall'Ente - dovrebbe essere accompagnato, quando non è possibile il distanziamento sociale, da una semplice precauzione: evitare anche di parlare e di fare telefonate». Anche perché quando si svolge una telefonata, molte persone hanno la tentazione di abbassare o scostare leggermente la mascherina, a causa della convinzione, reale o meno, che la propria voce filtrata dal dispositivo di protezione individuale, oltre che dallo smartphone, possa giungere in modo meno nitido al proprio interlocutore.