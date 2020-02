Coronavirus: come prevenire il rischio di contagio da 2019 nCoV

Come prevenire il contagio del Coronavirus Al fine di chiarire alcuni dubbi su cosa fare nel caso in cui si sospetti di essere stati contagiati dal Coronavirus, o di essere entrati in contatto con persone già contagiate dal 2019 nCoV o, ancora, di essere stati in zone in cui il rischio di contagio è alto perché vi sono localizzati i focolai dell'infezione, abbiamo raccolto le informazioni più importanti per stilare un vademecum di comportamento. Vi invitiamo a leggere anche dalle fonti ufficiali, ovvero il Ministero della Salute, le indicazioni in continuo aggiornamento a questi due indirizzi: FAQ del Ministero della Salute sul Coronavirus

Sezione dedicata al Coronavirus sul sito ufficiale del Ministero della Salute

Per chi rientra da un viaggio in Cina L'epidemia di 2019 nCoV ha avuto origine in Cina, nell'ormai tristemente nota città di Wuhan. Proprio in ragione di ciò, il Ministero della Salute ha emesso un'ordinanza che obbliga tutti coloro che rientrano da un viaggio in Cina a contattare la Asl territoriale, specificando quali città e zone si è svolta la permanenza. Una volta contattata la Asl, sarà proprio la struttura sanitaria ad indicare al cittadino cosa fare e come procedere. L'ordinanza ministeriale è più del semplice invito a notificare il proprio rientro, ma è a tutti gli effetti un obbligo, al punto che in caso di mancata comunicazione sono previste sanzioni. Chi è in attesa di conoscere la decisione della struttura sanitaria, è invitato a evitare il più possibile il contatto con altre persone. Numeri utili da chiamare in caso non si conosca il recapito telefonico della propria Asl di riferimento: 112 e 118. Photo Courtesy

In caso di contatto con persone positive al 2019 nCoV Se si sospetta o si ha la certezza di aver avuto contatti con persone che risultate positive al test per il Coronavirus, è fondamentale contattare tempestivamente la Asl. Una volta contattata la struttura sanitaria, saranno gli operatori a ricontattare nuovamente il cittadino e sarà necessario seguire scrupolosamente le indicazioni che fornite. Al momento della comunicazione con la Asl di riferimento, sarà importante riferire i propri spostamenti. E' fondamentale mettersi in contatto con la struttura sanitaria anche se non si avvertono i classici sintomi del Coronavirus, perché si potrebbe aver contratto una forma lieve o, addirittura, asintomatica.

Quarantena obbligatoria e quarantena fiduciaria In caso di sospetto contagio, l'autorità sanitaria può decidere tra la quarantena e la quarantena fiduciaria. La prima è, naturalmente, la più restrittiva e prevede la permanenza del soggetto di cui si sospetta il contagio presso le strutture predisposte per un totale di 14 giorni. In questo periodo si è tenuti sotto costante osservazione e non sono ammessi spostamenti di alcun tipo. E' la soluzione prevista per chi rientra dalla Cina e per chi ha avuto contatti con pazienti risultati positivi al 2019 nCoV. Diversa è la quarantena fiduciaria in cui si richiede al cittadino di non lasciare mai il proprio domicilio.

Cos'è la sorveglianza attiva? Chi si trova in quarantena fiduciaria, può andare soggetto alla cosiddetta sorveglianda attiva. Cosa significa? Che l'autorità sanitaria si riserva di controllare periodicamente lo stato di salute del soggetto a rischio, principalmente attraverso contatti telefonici per essere al corrente di eventuali sviluppi. E' possibile che il soggetto in questione venga sottoposto alla somministrazione di un tampone faringeo per individuare l'infezione.

Quarantena fiduciaria La quarantena domicialiare si svolge per l'appunto a casa. La gestione può rappresentare qualche difficoltà perché, idealmente, il soggetto di cui si sospetta il contagio da 2019 nCoV deve limitare al minimo i contatti con gli altri familiari e ciò implica poter disporre di una camera e di un bagno ad uso esclusivo. Per la durata della quarantena domiciliare è fondamentale curare con attenzione l'igiene ed è consigliato non condividere la tavola con il soggetto a rischio.

Quando fare il tampone faringeo Ancora una volta è l'autorità sanitaria a decidere chi dovrà sottoporsi al tampone per la ricerca del Coronavirus. E' pratica certa per coloro che rientrano dalla Cina e per chi ha avuto contatti diretti con persone risultate positive al test, mentre per i soggetti a rischio resta una decisione discrezionale delle strutture sanitarie.

Cos'è il tampone faringeo Come spieghiamo nel nostro articolo sul tampone faringeo: "Il principio [del tampone faringeo ndr] è piuttosto semplice: un sottile bastoncino cotonato, simile ad un cotton-fioc, viene inserito nella gola del paziente e strofinato delicatamente - con movimenti orizzontali, verticali e circolari - prima sulle tonsille e successivamente sulla mucosa della faringe posteriore (zone in cui si annidano generalmente i microrganismi responsabili della faringite), avendo cura di evitare il contatto con le altre mucose del cavo orale. In questo modo il tampone faringeo rimane impregnato di cellule ed essudato, successivamente analizzati in laboratorio o messi a contatto con appositi reagenti anticorpali per una diagnosi semi-istantanea." Perché talvolta si rende necessario ripetere più volte il tampone? Sia perché il materiale ricavato dalle cellule potrebbe essere insufficiente e sia perché la carica virale potrebbe essere ancora bassa. In questi casi si corre il rischio di un falso negativo ed è per questo importante fare ulteriori controlli ripetendo il tampone. L'attesa per i risultati è generalmente di 4-6 ore.

Autosomministrazione del Tampone faringeo Sebbene sia possibile acquistare il kit per il tampone, si sconsiglia di somministrarlo senza l'aiuto medico. E' molto facile, infatti, che il risultato venga compromesso se il tampone non è correttamente eseguito e il tessuto estratto conservato in maniera rigorosa.

Prevenzione nelle zone dei focolai Nelle zone in cui l'infezione da Coronavirus si è diffusa in maniera più intensa, sono state messe in atto una serie di norme di sicurezza ed emanate le ordinanze volte a limitare il rischio di contagio. E' prevista la chiusura di uffici pubblici, scuole, negozi, bar e altri esercizi commerciali. Bisogna tenere presente, comunque, che gli spostamenti all'esterno non sono vietati, ma c'è solo un invito a limitarli. Photo Courtesy Le 10 regole da seguire del Ministero della Salute