Immuni è l' App di contact tracing ufficiale del Governo Italiano, sviluppata dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 , Domenico Arcuri, in collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione . Il compito dell'App è quello di avvertire gli utenti che l'abbiano scaricata e attivata sul proprio smartphone di un'eventuale esposizione a rischio, informandoli dell'avvenuto contatto con una persona risultata positiva al virus , anche asintomatica . L'utilizzo della App Immuni è su base volontaria.

Call center nazionale App Immuni: cos'è?

Il call center supporta chiunque riceva, tramite Immuni, una notifica di esposizione al Covid-19 e non sappia cosa fare. Questa è una delle novità introdotte dal Decreto Ristori e pubblicate in Gazzetta Ufficiale, a seguito dell'entrata in vigore del Dpcm del 18 ottobre 2020, che ha reso obbligatorio il caricamento dei codici delle persone positive da parte delle Asl.

Il servizio risponde a una delle criticità più evidenti dell'app, denunciata dalla maggior parte degli utenti, ossia quella di far sentire le persone abbandonate a loro stesse una volta ricevuto il messaggio che comunica che si ha avuto un incontro potenzialmente a rischio.

Al momento, infatti, l'arrivo dell'avviso non è seguito da alcuna indicazione specifica sul da farsi, anche se la prassi ufficiale prevede di contattare il proprio medico di base che successivamente dovrebbe preoccuparsi di fornire tutte le info utili. Non tutti, però, sono al corrente di questa cosa e la comunicazione non efficace, unita al lavoro eccezionale che molti medici si trovano a svolgere in questo periodo, in alcuni casi ha reso impossibile dialogare con tutti coloro che ne hanno avuto bisogno.

Il numero verde (800 91 24 91) finalmente dovrebbe sopperire a questa mancanza e rappresentare un filo diretto tra il paziente e le Istituzioni sanitarie. Inoltre, potrà essere chiamato anche da chi non ha ricevuto la notifica di Immuni ma è comunque stato a contatto con un positivo.

I dettagli del servizio

Nel capitolo del Decreto Ristori dedicato a questa miglioria è chiaramente specificato che «Il Ministero della salute svolge attività di contact tracing e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali. A tal fine attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2 che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione Immuni, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività». Al momento non si conosce la data precisa di attivazione del call center ma sembrerebbe essere questione di giorni.

Per la realizzazione del servizio sono sono stati stanziati complessivamente 4.000.000 di euro così suddivisi: 1.000.000 di euro per i mesi restanti dell'anno 2020 e 3.000.000 di euro per il 2021.