Coronarie: Cosa Sono? Anatomia: Origine e Decorso; Funzioni; Patologie

Le due coronarie nascono dall' aorta ascendente – per la precisione in un tratto chiamato radice aortica – e si distribuiscono una sulla porzione destra del cuore (arteria coronaria destra) e una sulla porzione sinistra del cuore (arteria coronaria sinistra). Le coronarie sono capaci di raggiungere ogni distretto del tessuto muscolare del cuore, in quanto sono dotate di numerose ramificazioni, che prendono il nome generico di branche. Se oggetto di restringimento od occlusione, le coronarie sono responsabile di una condizione medica nota come coronaropatia; il fenomeno della coronaropatia pone le basi per una patologia molto temuta: l' ischemia del miocardio .

Quando il cuore non riceve il giusto apporto di sangue, comincia a soffrire – in quanto manca dell'ossigeno che lo mantiene in vita – e a funzionare male. La sofferenza e cattivo funzionamento del cuore pregiudicano il benessere e le capacità funzionali di tutti gli altri organi del corpo umano, cervello in primis.

Le coronarie , o arterie coronarie , sono i vasi arteriosi che, con l'aiuto le loro numerose diramazioni, si estendono su tutta la superficie esterna del cuore e provvedono a rifornire di sangue ossigenato il miocardio , ossia il muscolo del cuore . Le coronarie, quindi, sono le arterie che mantengono in vita, in salute e in funzione il cuore, cioè l'organo da cui dipende il benessere dell'intero organismo.

Anatomia

Le coronarie sono due e traggono origine all'inizio dell'aorta, il grande vaso arterioso del corpo umano che nasce dal ventricolo sinistro del cuore.

Origine delle coronarie

Le coronarie si distribuiscono una sulla parte sinistra e una sulla parte destra del cuore, in modo da rifornire in maniera esaustiva tutti i tessuti di quest'organo così importante per la vita; la coronaria che alimenta il settore sinistro del cuore è detta coronaria sinistra (o arteria coronaria sinistra), mentre la coronaria che nutre il settore destro del cuore è indicata con il nome di coronaria destra (o arteria coronaria destra).

Nell'allontanarsi dall'aorta e nel distribuirsi sul muscolo cardiaco, entrambe le coronarie si suddividono in varie ramificazioni, denominate branche, le quali sono fondamentali per un'irrorazione sanguigna altamente efficiente.

Lo sapevi che… Le coronarie detengono il titolo di "prime ramificazioni dell'aorta"; prima di loro, infatti, l'aorta non dà vita ad altri vasi sanguigni secondari.

Origine delle Coronarie: i dettagli Le coronarie nascono in corrispondenza del primissimo tratto dell'aorta ascendente, tratto che è conosciuto come radice aortica e che presenta 3 caratteristiche insenature note come seni aortici. "Aorta ascendente" è il nome anatomico della prima porzione dell'aorta, porzione che inizia subito dopo la valvola aortica, presente sul ventricolo sinistro del cuore, e che termina con l'inizio dell'arco aortico. Più nello specifico, la coronaria sinistra origina dal cosiddetto seno aortico anteriore della radice aortica, mentre la coronarie destra trae origine dal cosiddetto seno aortico posteriore sinistro della radice aortica. La radice aortica è definibile come il breve segmento di aorta ascendente, che va dal cosiddetto anulus aortico (anello fibroso che contorna l'orifizio della valvola aortica) alla cosiddetta giunzione seno-tubulare (regione di confine che segna la fine di ogni rapporto tra l'aorta ascendente e la valvola aortica).

Decorso delle Coronarie: i dettagli CORONARIA DESTRA E LE SUE BRANCHE Dal seno aortico posteriore, la coronaria destra si porta verso la sezione destra del cuore e, con un orientamento infero-diagonale, imbocca e transita attraverso il cosiddetto solco coronarico destro, fino a raggiungere la crux cordis. Il solco coronarico destro è la scanalatura visibile all'esterno del cuore, che segna la separazione interna tra l'atrio destro e il ventricolo destro.

La crux cordis, invece, è il solco cruciforme che si forma sulla parte inferiore del lato posteriore dal cuore, per effetto dell'incontro tra i solchi coronarici (linea di separazione tra un atrio e il suo ventricolo sottostante) e il setto interventricolare (lamina di tessuto cardiaco che separa i due ventricoli). Nel seguire il suddetto percorso (solco coronarico destro – crux cordis), la coronaria destra emette 3 branche collaterali, che, nello specifico, sono: L' arteria discendente posteriore destra (o arteria interventricolare posteriore ). Dotata di piccole sottobranche, questa branca della coronaria destra prende campo nella parte posteriore del ventricolo destro.

(o ). Dotata di piccole sottobranche, questa branca della coronaria destra prende campo nella parte posteriore del ventricolo destro. L' arteria marginale destra . Tale branca della coronaria destra si distribuisce lungo la superficie anteriore del ventricolo destro.

. Tale branca della coronaria destra si distribuisce lungo la superficie anteriore del ventricolo destro. L'arteria del nodo seno-atriale e del nodo atrio-ventricolare. Questa branca della coronaria destra si dirige laddove il cuore presenta il suo sistema di conduzione elettrica, cioè l'insieme di componenti che controlla il battito cardiaco. È da segnalare che l'arteria del nodo seno-atriale e del nodo atrio-ventricolare è, nel 60% delle persone, una branca della coronaria destra e, nel restante 40% degli individui, una sottobranca della branca dell'arteria coronaria sinistra nota come arteria circonflessa sinistra.

Nota bene Le branche di un'arteria sono le sue diramazioni. Pertanto, sono vasi sanguigni con uguali caratteristiche – tranne il calibro che è minore – e possono chiamarsi arterie, senza commettere errori di terminologia.

CORONARIA SINISTRA E LE SUE BRANCHE A partire dal seno aortico anteriore, l'arteria coronaria sinistra si porta verso la sezione sinistra del cuore e, con un orientamento infero-diagonale, s'incunea nel solco coronarico sinistro per circa 20 millimetri; dopodiché, interrompe il proprio decorso, dividendosi in due branche, che sono: L'arteria discendente anteriore sinistra (o arteria interventricolare anteriore). Questa branca terminale della coronaria sinistra si distribuisce nella porzione anteriore del lato sinistro del cuore.

L'arteria discendente anteriore sinistra comprende diverse sottobranche, i cui nomi sono: arterie diagonali (o branche diagonali) e arterie settali (o branche settali).

Tratto da Wikipedia.org

L'arteria circonflessa sinistra. Tale branca terminale della coronaria sinistra è protagonista di un lungo decorso, che comincia dal lato sinistro al cuore e termina dietro il ventricolo sinistro.

Come la branca precedente, anche l'arteria circonflessa sinistra include diverse sottobranche, che sono: la arteria atriale sinistra (o branca atriale sinistra), l'arteria marginale sinistra (o branca marginale sinistra) e, in un 40% delle persone, l'arteria del nodo seno-atriale e del nodo atrio-ventricolare (si ricorda che, nel 60% degli individui, questa vaso arterioso è una branca dell'arteria coronaria sinistra). Altre caratteristiche delle Coronarie: le Anastomosi

Per capire: cos'è un'anastomosi? In anatomia, il termine "anastomosi" indica generalmente un collegamento fra vasi sanguigni, che, nel caso delle arterie, ha lo scopo di garantire un apporto sanguigno efficace al verificarsi di un'ostruzione/occlusione vasale.

Le coronarie presentano delle anastomosi, le quali, a differenza di strutture analoghe presenti in altre parti del corpo umano (es: palmo della mano), sono poco efficienti nel garantire un continuo apporto in sangue in caso di ostruzioni vasali.

Nello specifico, le più importanti anastomosi delle coronarie sono: L'anastomosi situata a livello del solco interventricolare (linea che separa in due ventricoli) tra le sottobranche dell'arteria discendente anteriore sinistra (branca della coronaria sinistra) e le branche dell'arteria discendente posteriore destra e L'anastomosi posta a livello del solco atrio-ventricolare tra l'arteria circonflessa sinistra (branca dell'arteria coronaria sinistra) e l'arteria coronaria destra. Varianti In alcune persone, le coronarie presentano un'anatomia diversa da quella sopra riportata.

Infatti, può capitare che L'arteria discendente posteriore destra, anziché essere una branca della coronaria destra, sia una sottobranca dell'arteria circonflessa sinistra (branca terminale dell'arteria coronaria sinistra) o contemporaneamente una ramificazione dell'arteria coronaria destra e dell'arteria circonflessa sinistra;

Le coronarie, anziché essere 2, siano 3. In tal caso, la terza coronaria prende il nome di arteria coronaria posteriore ;

; Una delle due coronarie, anziché essere un vaso unico, sia un vaso doppio , in cui le due strutture vascolari corrono parallele;

, in cui le due strutture vascolari corrono parallele; L'arteria del nodo seno-atriale e del nodo atrio-ventricolare, anziché essere una branca della coronaria destra, sia una branca dell'arteria circonflessa sinistra (quindi, di fatto, sia indirettamente una branca della coronaria sinistra).