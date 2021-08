Cosa sono Coronarie Ostruite: Cosa s'intende? Coronarie ostruite è l'espressione di uso gergale indicante il processo di occlusione parziale o totale delle arterie coronarie, processo che, in medicina, prende il nome di coronaropatia o malattia coronarica.

La presenza di coronarie ostruite è di ostacolo all'afflusso di sangue ossigenato nel miocardio e ciò pone le basi per una condizione medica molto pericolosa, conosciuta con il nome di ischemia del miocardio o cardiopatia ischemica, in cui l'apporto sanguigno al muscolo del cuore è inferiore alle reali necessità. Tutti i sinonimi di Coronarie Ostruite Oltre a occlusione delle coronarie, coronaropatia e malattia coronarica, un'altra espressione medica che definisce le coronarie ostruite è stenosi delle coronarie. Coronarie Ostruite e Ischemia del Miocardio: Quali Conseguenze? L'ischemia del miocardio risultante dalla presenza di coronarie ostruite può essere transitoria (quindi, dopo un certo lasso di tempo, il sangue diretto al miocardio riprendere a circolare) oppure permanente (cioè non c'è possibilità di un ripristino della circolazione sanguigna in sede di occlusione).

La prima circostanza è un esempio di angina pectoris, mentre la seconda situazione è un esempio di infarto del miocardio (o attacco di cuore).

Com'è intuibile, tra l'angina pectoris e l'infarto del miocardio, la conseguenza più grave delle coronarie ostruite è l'attacco di cuore. Epidemiologia: Quanto è comune la Coronaropatia? Le coronarie ostruite costituiscono un problema molto diffuso, tanto che la cardiopatia ischemica a loro strettamente connessa rappresenta la principale causa di decesso nei Paesi del cosiddetto Mondo Occidentale.

Fino a qualche decennio fa, la presenza delle coronarie ostruite affliggeva molto più frequentemente gli uomini che le donne; oggi, invece, il divario tra pazienti uomini e pazienti donne si è ridotto notevolmente, a causa soprattutto di un aumento del numero delle seconde. Lo sapevi che… Nel 2015, l'ischemia del miocardio ha causato la morte di 8,8 milioni di persone in tutto il Mondo (ben il 15,5% delle morti mondiali!), posizionandosi al primo posto tra i motivi di decesso.

Sintomi e Complicazioni Coronarie Ostruite: i Sintomi Shutterstock I tipici sintomi e segni associati al fenomeno delle coronarie ostruite consistono in: Dolore al petto o senso di pressione al petto;

Dolore che, dal petto, può irradiarsi alla schiena, al braccio, alla spalla, al collo, alla mandibola e/o allo stomaco;

Dispnea, cioè mancanza di respiro;

Nausea con o senza vomito;

Limitazione delle abilità fisiche. Per esempio, il paziente avverte stanchezza dopo qualsiasi sforzo, anche se minimo;

Sudorazione profusa;

Vertigini;

Senso d'ansia. Di queste manifestazioni appena elencate, la più caratteristica delle coronarie ostruite è senza dubbio il dolore/senso di pressione al petto. Coronarie Ostruite: Perché causano Sintomi? I sintomi delle coronarie ostruite sono la manifestazione della maggiore fatica che il miocardio riscontra nel pompare il sangue in circolo, nel momento in cui riceve una quantità di sangue ossigenato inferiore alle esigenze.

Come un qualsiasi altro tessuto del corpo umano, infatti, il muscolo del cuore vive e funziona al meglio solo quando l'apporto di ossigeno (garantito dal sangue) è adeguato alle richieste. Coronarie Ostruite: le Complicanze Il fenomeno delle coronarie ostruite sfocia in complicanze, quando l'occlusione vasale ha carattere permanente e il miocardio, per mancanza prolungata di sangue ossigenato, va incontro a necrosi, cioè a morte.

La morte del miocardio è un evento irreversibile e compromette seriamente le funzioni del cuore, tanto da risultare in molti casi fatale per l'individuo interessato.

Nello specifico, tra le complicanze imputabili alla presenza di coronarie ostruite, rientrano gravi aritmie cardiache (es: fibrillazione ventricolare) e insufficienza cardiaca. Importante: la morte del miocardio per effetto di un'ostruzione permanente delle coronarie coincide con l'infarto del miocardio, ossia la più severa delle due varianti di cardiopatia ischemica citate nei passi iniziali di questo articolo. Quando Rivolgersi al Medico? Specialmente in un soggetto a rischio di coronarie ostruite, costituisce sempre un valido motivo per rivolgersi a un medico, o recarsi al più vicino centro ospedaliero, la comparsa apparentemente ingiustificata di un dolore al petto, combinato ad altri disturbi come, per esempio, dispnea, nausea, sudorazione profusa, senso d'ansia e vertigini.

Diagnosi Diagnosi Coronarie Ostruite: gli Esami da Fare Data la pericolosità del fenomeno delle coronarie ostruite, la sua diagnosi deve avvenire in tempi molto brevi, altrimenti il paziente potrebbe sviluppare complicanze fatali.

In genere, nell'elenco delle indagini utili a individuare un'occlusione delle coronarie, figurano: il racconto dei sintomi da parte del paziente, l'esame obiettivo, l'anamnesi, l'ecocardiogramma, l'elettrocardiogramma, il test da sforzo, le analisi del sangue, l'angioTAC delle coronarie e la coronarografia. Racconto dei Sintomi, Esame Obiettivo e Anamnesi Il racconto dei sintomi da parte del paziente fornisce informazioni molto utili ai fini diagnostici; purtroppo, però, nelle situazioni più gravi, cioè quelle in cui il paziente è incapace di esprimersi a causa di un forte stato di sofferenza, non è una strada percorribile;

L'esame obiettivo e l'anamnesi servono a chiarire ulteriormente il quadro sintomatologico e a individuare i possibili fattori causali della condizione in atto. Ecocardiogramma L'ecocardiogramma è l'ecografia del cuore; ha varie funzioni, tra cui mostrare le alterazioni del miocardio dovute alla presenza di un'occlusione delle coronarie. Elettrocardiogramma L'elettrocardiogramma valuta la frequenza cardiaca, cioè il ritmo con cui batte il cuore.

Un'eventuale anomalia nella frequenza cardiaca potrebbe essere il segnale del ridotto apporto di sangue al miocardio, osservabile in presenza di una severa ostruzione delle coronarie. Test da Sforzo Il test da sforzo serve al medico per valutare gli effetti dell'attività fisica sul paziente. Analisi del Sangue Le analisi del sangue servono alla quantificazione di sostanze, come la creatina-chinasi o la troponina (biomarker cardiaco), i cui livelli tendono ad aumentare al verificarsi di un danno a carico del miocardio. AngioTAC alle Coronarie L'angioTAC coronarica è un esame radiologico che consente lo studio della circolazione sanguigna nelle coronarie.

In un contesto di coronarie ostruite, è fonte di informazioni sul grado di occlusione vascolare. Shutterstock Coronarografia Coronarografia La coronarografia è un esame radiologico che permette di analizzare specificatamente il flusso di sangue all'interno delle coronarie e individuare con precisione la sede e la severità di un'eventuale occlusione.

In un contesto di coronarie ostruite, la coronarografia rappresenta l'esame di conferma diagnostica per antonomasia.

Terapia Il trattamento del fenomeno delle coronarie ostruite comprende un adeguamento (ovviamente in meglio) dello stile di vita e, a seconda della gravità dell'occlusione coronarica e della sintomatologia, una terapia farmacologica o una terapia chirurgica. In linea generale, l'uso di farmaci è indicato nei casi più lievi, mentre la chirurgia nei casi di gravità maggiore. Coronarie Ostruite: Obiettivi della Terapia Prima di analizzare nei dettagli le terapie utili in presenza di coronarie ostruite, è importante puntualizzare gli obiettivi del trattamento di un'occlusione coronarica: Abbassare il rischio di trombosi coronarica, cioè ridurre la possibilità che in una coronaria prenda forma un trombo ostruttivo;

Prevenire le complicanze più gravi della cardiopatia ischemica;

Contrastare tutte le condizioni che potrebbero favorire l'aterosclerosi (causa principale di coronarie ostruite);

Alleviare i sintomi;

Eliminare l'occlusione coronarica, al fine di ripristinare l'irrorazione sanguigna del miocardio. Modifiche dello Stile di Vita Lo stile di vita indicato a chi soffre di coronarie ostruite prevede: l'adozione di una dieta sana e bilanciata, l'abolizione del fumo e di qualsiasi tipo di stupefacente, un consumo minimo di alcolici, il raggiungimento e il mantenimento di uno stato di normopeso, il controllo della pressione arteriosa e del colesterolo e, infine e la pratica regolare di una giusta e misurata attività fisica. Terapia Farmacologica Tra i farmaci in uso in presenza di coronarie ostruite, figurano: Gli anticoagulanti (es: eparina) e gli antiaggreganti (es: aspirina). Sono di beneficio perché migliorano il quadro sintomatologico, riducono le dimensioni di eventuali ateromi presenti, sciolgono eventuali coaguli sanguigni anomali e prevengono la formazione di nuovi ateromi.

(es: eparina) e gli (es: aspirina). Sono di beneficio perché migliorano il quadro sintomatologico, riducono le dimensioni di eventuali ateromi presenti, sciolgono eventuali coaguli sanguigni anomali e prevengono la formazione di nuovi ateromi. La nitroglicerina . È un farmaco con effetti dilatatori nei confronti delle coronarie, che però è efficace solo nel bel mezzo di un episodio di angina pectoris o di infarto.

. È un farmaco con effetti dilatatori nei confronti delle coronarie, che però è efficace solo nel bel mezzo di un episodio di angina pectoris o di infarto. I beta-bloccanti , gli ACE-inibitori e gli antagonisti del recettore dell'angiotensina II . Sono utili in presenza di coronarie ostruite associate a ipertensione, in quanto la loro assunzione induce una riduzione della pressione arteriosa.

, gli e gli . Sono utili in presenza di coronarie ostruite associate a ipertensione, in quanto la loro assunzione induce una riduzione della pressione arteriosa. Le statine. Sono di beneficio in presenza di coronarie ostruite associate a ipercolesterolemia, in quanto la loro assunzione produce una riduzione dei livelli di colesterolo. Chirurgia Tra i trattamenti chirurgici adatti a contrastare il fenomeno delle coronarie ostruite, rientrano l'angioplastica con stenting e l'operazione di bypass coronarico. Lo sapevi che… In alcuni casi particolari di coronarie ostruite, i medici ritengono indispensabile ricorrere sia all'uso di farmaci sia alla chirurgia. Angioplastica con Stenting L'angioplastica è la procedura medica che permette di eliminare o, quanto meno, ridurre il restringimento o i restringimenti di un vaso sanguigno, mediante l'impiego di un particolare catetere.

Lo stenting, invece, consiste nel collocamento di una protesi metallica (stent) all'interno di un vaso sanguigno - precedentemente occluso e riaperto tramite angioplastica - allo scopo di mantenerlo pervio nel tempo ed evitare seconde occlusioni.

Com'è intuibile, in un contesto di coronarie ostruite, l'angioplastica con stenting ha per oggetto la coronaria o le coronarie vittime di occlusione (angioplastica coronarica con stenting). Per approfondire: Angioplastica Coronarica: A Cosa Serve e Come si Esegue? Shutterstock Bypass Coronarico L'intervento di bypass coronarico consiste nel creare una via al passaggio del sangue alternativa a quella occlusa, per mezzo dell'inserimento di un nuovo vaso coronarico.

In altre parole, durante un intervento di bypass coronarico, il medico operante inserisce una nuova coronaria, il cui scopo è sostituire, nelle funzioni, la coronaria originaria ostruita.

Il bypass coronarico è un intervento chirurgico alquanto delicato. Per approfondire: Bypass Coronarico: Quando Serve e Procedura

Prevenzione Come Prevenire la Coronaropatia Per prevenire il fenomeno delle coronarie ostruite, è fondamentale: mangiare in modo sano ed equilibrato, praticare regolarmente attività fisica, non fumare, non assumere stupefacenti, mantenere nella norma la pressione sanguigna, il colesterolo ematico e i trigliceridi ematici, e, infine, controllare il peso corporeo al fine di evitare sovrappeso od obesità.