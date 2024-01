Corde Vocali: dove sono, quante sono e sintomi di infiammazione

In presenza di infezioni o a seguito di un uso eccessivo, le corde vocali possono irritarsi e infiammarsi.

Situate a livello della laringe , per la precisione nella glottide, le corde vocali sono due lembi di tessuto, costituiti da una componente mucosa , da legamenti e da muscoli .

Le corde vocali sono le strutture anatomiche che consentono l'emissione della voce, processo meglio noto come fonazione.

Disposte ai lati della cavità laringea, si sta parlando delle vere corde vocali, da non confondersi con le false corde vocali (o pieghe vestibolari), che si trovano sopra le corde vere e hanno probabilmente un ruolo protettivo (il contributo alla fonazione è minimo se non nullo).

Come di vedrà, le corde vocali possono muoversi, aprendo o chiudendo la rima della glottide.

Per l'esattezza, hanno sede nella glottide , la sezione intermedia della laringe.

Conosciuti anche come muscoli laringei intrinseci , i muscoli vocali si occupano di controllare la chiusura della rima della glottide e di regolare la lunghezza e la tensione delle corde vocali. I muscoli vocali includono:

Ovviamente, la vascolarizzazione delle corde vocale comprende anche un sistema venoso, che si occupa di far defluire il sangue non ossigenato; questo sistema è costituito dalle vene laringee .

Funzioni

Le corde vocali ricoprono tre funzioni:

Sono protagoniste della capacità di fonazione . È grazie a esse, infatti, che l'essere umano è in grado di vocalizzare, emettendo suoni, parole, cantando ecc.

. È grazie a esse, infatti, che l'essere umano è in grado di vocalizzare, emettendo suoni, parole, cantando ecc. Agiscono da sfintere inspiratorio . In quanto parte di un organo respiratorio, si occupano di regolare il passaggio dell'aria attraverso la laringe.

. In quanto parte di un organo respiratorio, si occupano di regolare il passaggio dell'aria attraverso la laringe. Partecipano alla chiusura della cavità laringea assieme all'epiglottide, durante la deglutizione del cibo. Il loro contributo a questa funzione impedisce che il cibo finisca nelle vie respiratorie.

Tutto avviene attraverso la variazione della forma della rima della glottide, operata dalle corde vocali e dalle sue componenti muscolari (muscolo cricotiroide ecc.).

Come funzionano le Corde Vocali?

Fonazione

Assieme alla rima della glottide e a una continuazione posteriore delle loro mucose (chiamata piega interaritenoidea), le corde vocali costituiscono l'apparato vocale, ossia la struttura deputata alla fonazione.

Le corde vocali producono i suoni attraverso la loro stessa vibrazione. Tale fenomeno avviene quando i lembi delle corde vocali si avvinano l'uno all'altro, in modo da non serrarsi completamente, ma lasciando un po' spazio attraverso cui passa l'aria espirata (ossia quella proveniente dalla trachea).

In altre parole, la voce origina dal passaggio di aria espirata attraverso la rima della glottide, aria che fa vibrare i lembi semi-serrati costituenti le corde vocali.

I cambiamenti nel livello di tensione delle corde vocali e nello sforzo espiratorio permettono all'essere umano di alterare il tono e l'intensità dei suoni emessi.

Tutti questi cambiamenti sono possibile grazie alle componenti muscolari e articolari della laringe.

Durante la normale respirazione, le corde vocali e la rima glottide sono rilassate e aperte, permettendo il movimento dell'aria attraverso la cavità laringea e lungo il tratto respiratorio inferiore.

Durante l'inspirazione forzata (per esempio, dopo uno sforzo fisico), la rima glottide si amplia ulteriormente. L'ispirazione forzata comporta un'apertura completa delle corde vocali.

Deglutizione

Le corde vocali agiscono anche da sfintere di chiusura della cavità laringea durante la deglutizione del cibo o dei liquidi.

Durante questo processo vitale, i muscoli della laringe si contraggono di riflesso e le corde vocali adducono strettamente, in modo da impedire il transito alle vie respiratorie.

Come detto, in questo caso, le corde vocali si associano all'azione dell'epiglottide.

Chiusura da sforzo

Quando volontariamente si aumenta la pressione intraddominale trattenendo l'aria inalata all'interno della cavità toracica, si sta attuando la cosiddetta chiusura da sforzo delle corde vocali e della rima della glottide.

Questo fenomeno si verifica tipicamente durante la tosse, la defecazione o il sollevamento di carichi pesanti in palestra.