Copriscarpe monouso e impermeabili: quali comprare

Copriscarpe monouso e impermeabili Per mantenere un livelllo di igiene alto, può essere utile ricorrere ai copriscarpe. I copriscarpe altro non sono che delle "cuffie" (in effetti ci assomigliano anche!) che, invece di essere sistemate sulla testa, devono abbracciare il piede e la scarpa. Indossando un copriscarpe si evita che germi e batteri raccolti sotto la suola e sulla scarpa vengano introdotti in un ambiente chiuso che si desidera tenere pulito. Non a caso vengono comunemente utilizzati in strutture mediche, ma possono rivelarsi un alleato anche in case e strutture private se la situazione lo richiede. Come molti dispositivi usati in ambiente medico, i copriscarpe sono usa e getta, proprio perché dopo un primo utilizzo non sarebbe igienico impiegarli nuovamente.

Copriscarpe in gel di silice riutilizzabili Ecco ora un paio di copriscarpe impermeabili ideali per chi fa sport all'aperto, anche sotto la pioggia. I copriscarpe Insany sono impermeabili e realizzati in gel di silice, resistente alle acque in generale. Si tratta di un modello pieghevole, facile da indossare e rimuovere per essere riutilizzato. Disponibile in tantissimi colori per poter essere abbinato ad ogni outfit. Previene schizzi di fango, pioggia, neve. È molto adatto per attività all'aperto, come ciclismo, alpinismo, diserbo, lavaggio auto, pesca, escursionismo, golf o altro.