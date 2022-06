Coprimaterasso: i migliori per le varie esigenze

I coprimaterasso sono generalemten sinonimo di praticità, facili da rimuovere e lavabili in lavatrice. Il primo parametro da prendere in considerazione è che siano lavabili ad alte temperature (almeno a 60°) per consentire l'igienizzazione e la rimozione di polvere ed acari.

Il coprimaterasso è un tessile che va scelto con cura, dal momento che non è un semplice lenzuolo con angoli elastici da posizionare fra il materasso ed il resto delle lenzuola, ma un dispositivo pensato per proteggere e "allungare" la vita del materasso stesso nel corso del tempo.

Coprimaterasso: i 5 migliori disponibili su Amazon

Qui di seguito, una selezione che mette in fila la top five dei coprimaterasso disponibili sul celebre portale di e-commerce, scelti in base al numero di acquisti e alla media delle recensioni di chi li ha scelti per la propria camera da letto:

Coprimaterasso Flowen Impermeabile in Cotone

Il bestseller assoluto su Amazon è questo modello di Flowen, impermeabile e traspirante: l'accessorio è pensato per ogni tipo di letto, e grazie alla sua caratteristica waterproof protegge il materasso da sudore e liquidi. Questo prodotto ha una composizione mista di cotone e poliestere, che lo rende fresco, traspirante e antiacaro, adatto per tutte le stagioni. Il coprimaterasso impermeabile Flowen aderisce perfettamente al materasso senza mai allentarsi: grazie alla presenza di 4 elastici agli angoli eviterà la formazione di fastidiose pieghe garantendo tranquillità durante il sonno. E' resistente nel tempo anche dopo ripetuti lavaggi ed è disponibile in diverse misure: può essere usato come coprimaterasso matrimoniale, singolo, una piazza e mezza, king size e queen size.

Coprimaterasso Utopia in Spugna

Nella categoria dei coprimaterasso in spugna, stravince invece questo modello di Utopia, ideale da usare in diverse situazioni, come quando si vuole proteggere il materasso da macchie di sudore o da altri fluidi corporei e incontinenza. Il supporto in TPU (membrana in poliuretano) non è solo impermeabile ma anche traspirante. Questo permette al calore e all'umidità di traspirare mentre blocca le macchie e i liquidi. Il modello è dotato di un sistema di presa a sacco che assicura che si adatti perfettamente ai materassi con altezze differenti, impedendo così l'allentamento e le grinze: è dotato di tesa elastica su tutti i lati e ha una tecnologia a flusso d'aria che ne consente la piena circolazione.

Coprimaterasso Impermeabile Traspirante Umi

Questo modello di Umi, realizzato in cotone, è universale e adatto a tutti i tipi di materassi. Le membrane traspiranti e impermeabili in tessuto di spugna di cotone non intrappolano il calore durante il sonno, ma bloccano gli allergeni e aiutano ad alleviare qualsiasi condizione respiratoria. Respinge l'acqua e i liquidi indesiderati, ma lascia entrare e uscire l'aria. E' molto apprezzato da chi l'ha recensito perché particolarmente facile da lavare in lavatrice a 60 ° C, perché è adatto per l'asciugatura in asciugatrice a basse temperature e per il suo materiale durevole, con una pulizia ripetuta senza deformazioni.

Coprimaterasso Sweetnight

Il modello di coprimaterasso proposto da Sweetnight è estensibile, caratteristica che ne ottimizza l'uso e lo rende semplice da installare, facile da rimuovere e molto affidabile nel suo fissaggio al materasso. È adatto ai materassi con uno spessore fino a 27 cm (o 37 cm per la dimensione 180 x 200). Questo coprimaterasso garantisce una protezione totale dai liquidi, dal momento che la sua membrana in poliuretano è impermeabile e traspirante: blocca i liquidi ma lascia passare l'aria, per notti asciutte e serene.Tra le caratteristiche che lo premiano, la possibilità di lavaggio in lavatrice fino a 90 °C e l'asciugatura rapida.

Coprimaterasso in Microfibra Blumtal

Chiudiamo la top five con il modello in microfibra spazzolata prodotto da Blumtal, morbidissimo al tatto e con speciali lavorazioni che prevengono le pieghe e garantiscono una piena traspirazione. Questo prodotto si adatta a tutti i materassi a molle o in memory foam/lattice, adattandosi perfettamente a materassi con un altezza fino a 25 cm. A differenza dei tradizionali lenzuoli con angoli elasticizzati, questo modello è impreziosito da un tessuto che non scolorisce, non lascia pelucchi e non forma nessuna fastidiosa piega. E' lavabile a 60 °C, adatto all'asciugatrice e non si restringe.