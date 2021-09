Coppetta mestruale: i Migliori Modelli da acquistare online

Coppetta mestruale: cos'è e come si usa

La coppetta mestruale rappresenta ormai una validissima alternativa ai classici assorbenti usa e getta, perché consente di risparmiare in termini di denaro ma anche di ridurre l'impatto sull'ambiente.

Di cosa si tratta nello specifico? Di un dispositivo sanitario che va posizionato all'interno della vagina durante le mestruazioni, per raccogliere il sangue mestruale. Realizzata in materiale morbido, come il lattice o il silicone, a differenza dei tamponi, la coppa mestruale non assorbe il flusso ma lo fa convogliare al suo interno nel momento in cui si forma: per questo ogni tanto va svuotata e riposizionata.

Se usata nel modo giusto, la coppetta non è fastidiosa e si può utilizzare anche nei giorni di flusso maggiore o durante la notte.

Per inserirla in modo corretto, basta piegare la coppetta con una mano e guidarla verso il canale vaginale, usando l'altra mano per aprire le piccole labbra e facilitare l'inserimento.

Per rimuoverla, invece, si posizionano il dito indice e il pollice nella vagina, si pizzica la base per rilasciare la guarnizione e si tira verso il basso. Una volta rimossa, la coppetta mestruale va svuotata nel wc e lavata.

In commercio esistono diversi modelli: per questo, per trovare quella giusta, può essere utile dare un'occhiata alle recensioni presenti su Amazon.

Di seguito, allora, le 10 coppette mestruali più vendute su Amazon in base ai feedback di chi le ha provate.