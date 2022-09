Conseguenze psicologiche e sociali di un calo dell’udito

Il ciclo di vita è caratterizzato da una serie di evoluzioni e cambiamenti psico-fisiologici che ne definiscono le sue caratteristiche. Si parla infatti di età evolutiva in quanto ogni fase dell'esistenza ha le sue peculiarità ed è pertanto unica. Ciò che ne determina la singolarità è proprio il fatto che sia irripetibile e, allo stesso tempo, fondamentale in quanto rappresenta una tappa obbligata della vita umana a cui ogni individuo continua a contribuire in termini di crescita.



Con l'avanzare dell'età, in particolar modo a partire dai 40-45 anni, e/o comunque come conseguenza di un lavoro in ambienti rumorosi, di inquinamento acustico, per ereditarietà, si verificano dei cambiamenti corporei quali la postura, la progressiva riduzione della agilità motoria, difficoltà legate alla memoria, l'abbassamento della vista o il calo dell'udito (ipoacusia). Tutti questi a volte sono difficili da accettare ma con una giusta prevenzione, che permetta di individuare e affrontare per tempo e nel modo giusto eventuali problemi, unita ad una buona dose di ottimismo, i risultati saranno senza dubbio positivi!



L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pone attenzione a diversi aspetti della salute dell'individuo partendo da un fattore di primaria importanza: la prevenzione.

Fare prevenzione significa cioè prendersi cura di sé e fare in modo che qualsiasi tipo di disturbo venga colto in tempo per evitare che si aggravi. È così che questa diventa uno degli strumenti fondamentali che qualsiasi disciplina scientifica utilizza per informare, per favorire l'intervento quando si manifestano campanelli d'allarme o per intervenire in una situazione che si è già verificata e cercare di evitare che le conseguenze possano produrre ulteriori effetti. La prevenzione è quindi indispensabile.