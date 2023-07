Condropatia - Condropatie

Generalità Shutterstock Una condropatia è una malattia della cartilagine. La cartilagine, o tessuto cartilagineo, è un tessuto connettivo avente funzione di sostegno e dotato di estrema flessibilità e resistenza.

Nel corpo umano, esistono tre tipi di cartilagine: il tipo ialino, il tipo elastico e il tipo fibroso. Le condropatie possono interessare tutti e tre i tipi di tessuto cartilagineo. La natura di una condropatia può essere post-traumatica, degenerativa oppure infiammatoria. Le più note condropatie, che possono interessare l'essere umano, sono: l'osteoartrite, il condrosarcoma, la policondrite, la costocondrite, la sindrome di Tietze, la condromalacia rotulea, l'ernia del disco, l'osteocondrite dissecante, l'epifisiolisi femorale, la condrodisplasia e l'acondroplasia. Breve ripasso del tessuto cartilagineo o cartilagine Il tessuto cartilagineo, più noto come cartilagine, è un tessuto connettivo avente funzione di sostegno e dotato di estrema flessibilità e resistenza.

La cartilagine è costituita da cellule particolari – i cosiddetti condrociti – ed è sprovvista di vasi sanguigni.

Nel corpo umano, il tessuto cartilagineo presente può avere peculiarità diverse, a seconda delle funzioni che deve svolgere. A tal proposito, si pensi per esempio alla cartilagine dei padiglioni auricolari e alla cartilagine dei menischi del ginocchio: pur appartenendo alla stessa categoria di tessuto e pur essendo composti da condrociti, questi due tessuti cartilaginei differiscono notevolmente per consistenza e proprietà specifiche.

Esistono tre tipi di cartilagine: La cartilagine ialina;

La cartilagine elastica;

La cartilagine fibrosa.

Cos'è Cosa si intende per Condropatia? Condropatia è il termine aspecifico con cui i medici indicano una qualsiasi malattia della cartilagine, indipendentemente che si tratti di cartilagine di tipo ialino, di tipo elastico o di tipo fibroso.

In base a quanto affermano gli esperti, una condropatia può caratterizzarsi per 5 gradi di gravità: Condropatia di grado 0 : significa che la cartilagine ha un aspetto normale, a dispetto di una sintomatologia e una diagnosi di condropatia.

: significa che la cartilagine ha un aspetto normale, a dispetto di una sintomatologia e una diagnosi di condropatia. Condropatia di grado 1 : significa che la cartilagine presenta dei minimi punti deboli o delle piccole aree paragonabili a vesciche.

: significa che la cartilagine presenta dei minimi punti deboli o delle piccole aree paragonabili a vesciche. Condropatia di grado 2 : significa che la cartilagine presenta delle crepe di lieve entità.

: significa che la cartilagine presenta delle crepe di lieve entità. Condropatia di grado 3 : significa che la cartilagine possiede crepe profonde su oltre il 50% dello strato cartilagineo costituente.

La cartilagine fibrosa. Tipi di cartilagine del corpo umano Sede (esempi) Caratteristiche Cartilagine ialina Costole, naso, trachea, bronchi e laringe Di colore bianco-bluastro, è il tipo di cartilagine più diffuso nel corpo umano.

Non è presente nelle articolazioni. Cartilagine elastica Padiglioni auricolari, tube di Eustachio ed epiglottide Di colore giallo opaco, è dotata di notevole elasticità. Cartilagine fibrosa Dischi intervertebrali, menischi del ginocchio e sinfisi pubica Di colore biancastro, è particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche.

È riccamente presente a livello articolare.

Cause Le cause di condropatia sono numerose e possono avere una natura post-traumatica, degenerativa o infiammatoria.