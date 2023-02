Condropatia Rotulea o Condromalacia Rotulea

La rotula , o patella , è l'osso sporgente, individuabile al tatto, che ha sede sulla parte anteriore dell' articolazione del ginocchio . Simile a un triangolo rovesciato, la rotula è in comunicazione con:

Per una diagnosi corretta di condropatia rotulea, sono utili l'esame obiettivo, l' anamnesi e i test di diagnostica per immagini.

I sintomi tipici della condropatia rotulea sono il dolore in corrispondenza della rotula e la sensazione di scricchiolio al ginocchio nel momento in cui il paziente piega l' articolazione .

A provocare la condropatia rotulea è un movimento improprio della rotula, rispetto alle altre strutture articolari del ginocchio, in primis la porzione distale del femore .

Si ricorda ai lettori che il ginocchio è un articolazione che comprende tre elementi ossei, che sono il femore (per la precisione, la porzione distale), la tibia (porzione prossimale) e la rotula, nonché numerosi altri elementi anatomici, tra cui: menischi , legamenti , borse sinoviali ecc.

Per approfondire:

In base alle evidenze attuali, sono fattori di rischio della condropatia rotulea:

Le possibili cause di un movimento improprio della rotula sono:

Se una persona avverte dolori sospetti a un ginocchio che, nonostante il riposo, tendono a non guarire, dovrebbe contattare il proprio medico curante e richiedere un consulto. Qualora dal consulto emergesse la necessità di approfondire l'origine della sintomatologia con valutazioni e test più specifici, risulterebbe indispensabile una visita specialistica, presso un medico ortopedico .

Il dolore femoro-patellare tende a peggiorare in diverse situazioni.

I classici sintomi della condropatia rotulea sono il dolore in corrispondenza della rotula – dolore che i medici definiscono con l'aggettivo femoro-rotuleo – e la strana sensazione di "qualcosa che schiocca", al momento dei movimenti di estensione/piegatura del ginocchio interessato.

Secondo gli esperti, una condropatia rotulea può caratterizzarsi per 4 gradi di gravità crescente :

Un' artroscopia è un intervento chirurgico minimamente invasivo, che permette di diagnosticare e curare affezioni articolari di vario tipo. Dal punto di vista procedurale, consiste nell'introduzione, nell'articolazione sofferente, di uno strumento dotato di telecamera e collegato a un monitor esterno; se svolta a scopo terapeutico, l' artrocentesi prevede l'ulteriore introduzione degli strumenti chirurgici per la correzione del problema articolare. Per ottenere una diagnosi sicura di condropatia rotulea, l'artroscopia è l'esame più indicato.

Una RMN al ginocchio mostra in modo abbastanza chiaro lo stato di salute della cartilagine dell'articolazione (compreso il tessuto cartilagineo della rotula). I raggi X al ginocchio permettono di valutare le condizioni delle ossa coinvolte nell'articolazione; inoltre, è utile nella diagnosi di gonartrosi (N.B: l' artrosi al ginocchio rientra tra i fattori di rischio della condropatia rotulea).

In caso di condropatia rotulea, gli esami di diagnostica per immagini più significativi sono:

L' esame obiettivo è l'insieme di manovre diagnostiche, effettuate dal medico, per verificare la presenza o assenza, nel paziente, dei segni indicativi di una condizione anomala. In presenza di una sospetta condropatia rotulea, le manovre diagnostiche hanno lo scopo di valutare la posizione e il movimento della rotula, rispetto al femore e alla tibia.

In genere, l'iter diagnostico per l'individuazione della condropatia rotulea inizia con un accurato esame obiettivo e un'attenta anamnesi, e termina con uno o più test di diagnostica per immagini. Nel caso in cui, dopo queste indagini canoniche, permanessero dei dubbi, i medici potrebbero prescrivere anche un' artroscopia con finalità diagnostiche.

Terapia

L'obiettivo del trattamento della condropatia rotulea è evitare lo sfregamento della rotula sul femore, così da impedire l'erosione della cartilagine patellare.

Per i casi meno gravi, la terapia prevede un periodo di riposo assoluto da qualsiasi attività stressante per le ginocchia, l'assunzione di antinfiammatori da banco e l'applicazione di ghiaccio sul ginocchio dolente.

Per i casi di gravità media o severa e per quelli ricorrenti, ai suddetti trattamenti, i medici curanti potrebbero aggiungere: fisioterapia e un intervento chirurgico in artroscopia, finalizzato al ricollocamento appropriato della rotula.

Terapioa con antinfiammatori

In genere, i medicinali antinfiammatori prescritti appartengono alla categoria dei FANS (Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei).

Ghiaccio

L'applicazione del ghiaccio sull'articolazione dolente deve avvenire dalle 3 alle 5 volte al giorno, per non più di 20 venti minuti.

Abbinato al riposo funzionale, l'uso del ghiaccio aiuta a sfiammare l'area dolorosa e a favorire la guarigione.

Fisioterapia

La fisioterapia consiste in esercizi per il rinforzo e l'allungamento dei muscoli anteriori (quadricipite), posteriori (il cosiddetto hamstring), interni (adduttori) ed esterni (abduttori) della coscia.

Gli esercizi di fisioterapia sono particolarmente utili in presenza di un mancato allineamento tra femore, rotula e tibia.

Artroscopia terapeutica

L'artroscopia terapeutica è un intervento minimamente invasivo effettuato di solito in day-hospital; questo vuol dire che il paziente può lasciare l'ospedale qualche ora dopo la conclusione dell'operazione, una volta che gli effetti dell'anestesia locale sono svaniti del tutto.