L' aria calda viene aspirata nell'unità e viene raffreddata prima di essere soffiata nuovamente nell'ambiente. L'aria calda generata dal processo di raffreddamento viene espulsa attraverso il tubo di scarico che solitamente viene installato in una finestra o in un foro nel muro.

Il condizionatore portatile è un elettrodomestico progettato per raffreddare l'aria all'interno di un ambiente specifico. A differenza dei condizionatori d'aria tradizionali che sono fissi e installati nelle pareti o finestre, i condizionatori portatili sono autonomi e possono essere facilmente spostati da una stanza all'altra. Possono essere utilizzati in case, uffici, camere da letto, studi, sale conferenze e altri spazi limitati.

Condizionatore Portatile: i 5 migliori modelli del 2023

Oltre che nei negozi fisici, anche online sono disponibili per l'acquisto moltissimi modelli di condizionatore portatile, diversi per potenza, peso, dimensioni, prezzo, accessori e caratteristiche. Di seguito, una selezione dei cinque modelli meglio recensiti e più acquistati sul portale e-commerce di Amazon:

Comfee

Grazie al potente compressore ad alta efficienza, questo condizionatore portatile proposto da Comfee consente un raffreddamento rapido per ambienti di 25㎡/68m³. Integra condizionatore d'aria, ventilatore e deumidificatore e può essere regolato nell'intervallo 17℃-35℃. Ha due velocità e una capacità di deumidificazione giornaliera di 46 litri. È inoltre dotato di timer 24H - per evitare consumi causati dalla dimenticanza - e di modalità Sleep, che regola automaticamente la temperatura ottimale richiesta per dormire. L'esclusiva funzione "Follow Me" rileva la temperatura intorno al telecomando: l'unità è anche dotata di ruote che facilitano il trasporto e lo spostamento tra gli ambienti.

Olimpia Splendid

Il climatizzatore portatile proposto da Olimpia Splendid raffresca fino a 2,1 kW in classe A garantendo il minimo impatto sull'ambiente. Spostalo dove vuoi o prestalo a chi vuoi grazie al suo design compatto: 35cm di larghezza in soli 70cm di altezza. Capacità di refrigerazione: 8.000 btu/h. Il condizionatore impiega il gas refrigerante naturale R290, per il minimo impatto sul riscaldamento globale. E' inoltre senza tanica: la condensa viene scaricata attraverso il tubo in dotazione. Tra gli accessori, anche un telecomando per impostare facilmente tutte le funzioni: ventilazione, raffreddamento, deumidificazione, auto, sleep, timer, auto-restart.

Klarstein

Progettato per le case in cui lo spazio è prezioso, questo climatizzatore portatile fa circolare l'aria fresca in casa e aiuta a umidificare la casa per migliorare la vivibilità durante l'inverno. E' possibile scegliere tra ventilazione bassa, media e alta, o passare alla modalità normale, alla modalità natura o al night mode, per una soluzione silenziosa che rallenta la velocità dell'aria prima di spegnersi. Il condizionatore, da 65W, funziona in ogni stanza, senza bisogno di tubo di scarico. L'ampia oscillazione di 90° non lascia angoli senza aria fredda, fornendo la ventilazione necessaria per rinfrescare le giornate estive. Il telecomando o i suoi comandi integrati facilitano il controllo del condizionatore. L'aggiunta di un timer da 15h e un indicatore del livello dell'acqua aggiungono praticità extra e soddisfano tutte le esigenze di raffreddamento.

De'Longhi Pinguino Compact

Il Dna, la potenza e lo stile del celebre Pinguino racchiusi in un design compatto. L'ingombro di questo condizionatore portatile è stato ridotto del 40% rispetto a un Pinguino della gamma EL. Questo modello permette di gestire facilmente tutte le funzioni dell'apparecchio, compresa la temperatura, la velocità della ventola, il timer 24 ore, la funzione di raffreddamento, deumidificazione e ventilazione. Telecomando con display LCD incluso. Il suo livello di pressione sonora va da 47 a 52 dB(A): ciò significa che impostando il Pinguino alla velocità minima, delle 3 disponibili, potrai goderti il fresco senza il fastidio del rumore. Pinguino usa il gas refrigerante R290, che è più ecologico rispetto al tradizionale R410A. E' infine dotato di ruote piroettanti e maniglie per spostarlo da un ambiente all'altro facilmente e riporlo dopo l'utilizzo.

Omisoon

Pur non essendo un vero e proprio condizionatore, questo modello di Omisoon piace anche per la sua economicità. A differenza degli altri raffreddatori d'aria, utilizza la tecnologia di vaporizzazione ad ultrasuoni per atomizzare le molecole d'acqua nel serbatoio dell'acqua in particelle ultrafini, e poi soffia aria fresca e umida attraverso il ventilatore. Ci sono due modalità di vaporizzazione tra cui scegliere. La lama oscillante del ventilatore può essere regolata di 60° per controllare meglio la direzione del flusso d'aria. Il pannello a un solo tocco regola le tre velocità del ventilatore (bassa/media/alta) per soddisfare le diverse esigenze. Il raffreddatore d'aria è dotato di 7 luci colorate, con un cambiamento graduale del colore. Il serbatoio dell'acqua è da 700 ml e può garantire 6 ore di funzione di raffreddamento a vaporizzazione.