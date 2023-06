Come usare correttamente il deumidificatore

Introduzione Il deumidificatore è uno strumento molto utile, in grado di regolare il tasso dell'umidità dell'aria in un ambiente chiuso e dunque di migliorare la qualità degli ambienti indoor ed evitare la formazione delle muffe. Tuttavia, va usato con attenzione, altrimenti può nascondere diverse insidie.

L’umidità eccessiva è nociva Il tasso di umidità degli ambienti interni è molto importante per la salute e il benessere: un'aria eccessivamente umida (sopra il 60%) è malsana e può far prosperare sia la muffa sia gli acari della polvere, agenti che possono causare sintomi come naso chiuso, irritazione agli occhi, starnuti, tosse e respiro sibilante. Un tasso di umidità elevato può anche danneggiare gli ambienti, favorendo la deformazione o la rottura di mobili e pavimenti in legno, la crescita di muffe e funghi sui tappeti e altre superfici e consentendo l'accumulo di ruggine sui serbatoi del bagno e sulle tubature dell'acqua.

Perché è utile il deumidificatore Se il tasso di umidità in casa supera il 60% è consigliato ricorrere a un deumidificatore, anche portatile, per creare condizioni più favorevoli. Attenzione, però: questo apparecchio è efficace, utile e salutare solo se lo si usa correttamente. Ecco allora qualche indicazione utile.

Come usarlo correttamente Scegliere con attenzione l'ambiente in cui posizionarlo

Non metterlo davanti a mobili e pareti

Settare i valori corretti

Svuotarlo con regolarità

Pulirlo ogni settimana

Ridurre l'umidità esterna

Scegliere con attenzione l’ambiente in cui posizionarlo Innanzitutto, occorre scegliere bene l'ambiente in cui sistemare l'apparecchio. Il seminterrato è solitamente l'ambiente ideale per mettere un deumidificatore perché è una zona in cui l'umidità tende a essere molto alta. Un altro motivo per cui il seminterrato è una buona scelta è che di solito ha uno scarico, di conseguenza è possibile svuotare facilmente il deumidificatore. Se si decide di collocare il deumidificatore in cucina o in bagno, posizionare l'igrometro altrove, poiché l'umidità temporanea dovuta alla cottura o alla doccia può alterare i valori.

Non metterlo davanti a mobili e pareti La maggior parte dei deumidificatori portatili ha lo scarico dell'aria montato in alto e può essere posizionato contro le pareti, ma se si è in possesso di un modello differente, assicurarsi di posizionarlo lontano da pareti e mobili, in modo che l'aria possa circolare liberamente intorno all'unità.

Settare i valori corretti È importante settare i valori corretti, tenendo presente che il livello ottimale di umidità relativa è compreso tra il 30 e il 50 percento. Ricordarsi che anche un'umidità troppo bassa è pericolosa perché può portare a secchezza della pelle, prurito agli occhi e altri sintomi simili all'allergia. Il modo migliore per controllare l'umidità in casa è attraverso un termostato affidabile; un'opzione più economica è un igrometro.

Svuotarlo con regolarità Ricordarsi di svuotare con regolarità l'apparecchio. La maggior parte dei deumidificatori portatili utilizza un secchio di plastica rimovibile e spie luminose per indicare quando il secchio è pieno e deve essere svuotato. Di solito c'è uno spegnimento automatico quando il secchio è pieno, quindi non bisogna preoccuparsi che il secchio trabocchi. Ma se l'acqua nel secchio viene lasciata in sede per un lungo periodo di tempo, potrebbe causare la formazione di muffa sul deumidificatore. Questo potrebbe scatenare una reazione allergica o comunque irritare le vie respiratorie.

Pulirlo ogni settimana Mentre il deumidificatore aspira l'umidità dall'aria, attira anche agenti dannosi come muffe, funghi, batteri, polline e polvere: ecco perché è fondamentale mantenerlo pulito. Secondo gli esperti, l'ideale è pulirlo settimanalmente. La maggior parte dei nuovi modelli ha un indicatore luminoso che averte quando è il momento di pulirlo, in ogni caso è bene seguire i consigli del produttore che si trovano nel manuale. Durante le operazioni di pulizia non dimenticare di staccare la spina e di pulire tutte le parti: il secchio del deumidificatore, il filtro dell'aria e il filtro del secchio, con sapone e acqua calda. Questo perché l'umidità dell'aria può iniziare ad accumularsi al loro interno, il che può favorire la crescita della muffa. Lasciarlo asciugare all'aria prima di riutilizzarlo e, se possibile, aspirare lo sporco residuo con l'apposito accessorio dell'aspirapolvere.

Non aprire porte e finestre La chiusura dello spazio consente al deumidificatore di funzionare in modo più efficiente. Se il deumidificatore è nel seminterrato e si lascia aperta una finestra verso l'esterno in una regione con elevata umidità, di fatto si porta l'acqua esterna e gli allergeni dell'ambiente fuori (come pollini e muffe) in casa, il che non aiuterà affatto a migliorare la qualità dell'aria indoor. Assicurarsi, dunque, di tenere chiuse porte e finestre.