Come smettere di procrastinare con la regola di Ulisse?

Uno studio pubblicato su Psychological Science ha rivisitato questa tecnica , rendendola attuale e applicabile alla vita odierna. Secondo gli studiosi, non sarebbe necessario l'intervento di terzi per autoconvincersi a portare avanti un compito ma basterebbe affidarsi a una strategia di impegno preventivo.

La regola di Ulisse prende il nome proprio all'eroe greco di Omero , che per non cedere alle lusinghe delle sirene e venirne sedotto si fece legare a un albero dai propri marinai. La sua decisione fu indotta dalla consapevolezza che senza un impedimento fisico non sarebbe mai stato in grado di resistere.

Come si mette in pratica?

Mettere in pratica la regola di Ulisse è più semplice di come potrebbe sembrare. Il metodo è univoco, ma si differenzia a seconda delle circostanze. Se ad esempio si tende a rimandare l'esecuzione di una mansione di lavoro perché distratti dai social network si possono disinstallare le app dai propri device, metterle in modalità off durante l'orario di lavoro o lasciare lo smartphone in una stanza diversa.

Se si vuole iniziare una dieta ma si rimanda sempre perché non si riesce a stare alla larga dai cibi invitanti e calorici presenti in casa, un trucco che rientra nella regola di Ulisse è quello di non acquistarli, così che la tentazione non sia vicino a sé.

Un altro modo per impedirsi di procrastinare è di comunicare a qualcuno quello che si deve fare, o dirlo ad alta voce se ci si trova in ufficio o in un gruppo di lavoro.