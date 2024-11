Come si cura la bronchite?

Curare la bronchite da sostanze dannose o irritanti La cura della bronchite da inalazione di sostanze irritanti o dannose si basa essenzialmente sull'allontanamento dell'agente causale. Smettere di fumare, evitare di esporsi ad agenti irritanti o inquinanti atmosferici, pertanto, è il primo passo da compiere per favorire la guarigione della malattia. Eventualmente, se necessario, il medico potrà prescrivere farmaci sintomatici e terapie di supporto.

Cura della bronchite da asma o da BPCO Se la bronchite è riconducibile alla presenza di patologie come asma o BPCO, il trattamento è generalmente sintomatico e mira a stabilire una terapia grazie alla quale il paziente può gestire le suddette patologie. Asma e BPCO, infatti, sono condizioni con cui il paziente deve necessariamente convivere, poiché non vi sono trattamenti in grado di risolverle completamente. A seconda dei casi, il medico potrà prescrivere terapie a base di farmaci broncodilatatori, farmaci corticosteroidi o eventualmente mucolitici. Chiaramente, vizi come il fumo devono essere abbandonati e si raccomanda di adottare uno stile di vita sano caratterizzato da un'alimentazione equilibrata e dallo svolgimento di regolare esercizio fisico. Può interessarti anche: Bronchite asmatica: sintomi, come curarla e quanto dura