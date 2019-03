Come Si Chiamano le Dita dei Piedi?

Soprattutto sul web, infatti, circolano tanti nomi delle dita dei piedi che non rientrano nella terminologia anatomica ufficiale, terminologia anatomica ufficiale che, procedendo dall'interno all'esterno del piede, definisce le 5 dita in questo modo: I dito (o digitus primus), II dito (o digitus secundus), III dito (o digitus tertius), IV dito (o digitus quartus) e V dito (o digitus quintus).

Alla luce di ciò, sono quindi da considerarsi impropri tutte quei termini come: dito grosso, ditone ecc., per il I dito; illice, melluce, dilluce ecc., per il II dito; trillice e trilluce, per il III dito; pondulo, pondo ecc., per il IV dito; minolo, minulo ecc., per il V dito.