Come sciogliere il catarro nelle orecchie e perché si forma

La sensazione generata dalle orecchie tappate è molto fastidiosa e a meno che non ci si trovi ad alta quota o su un aereo, o non si sia impegnati in immersioni, l'origine è quasi sempre la presenza di catarro nelle orecchie generata dall'otite media effusiva.

Fortunatamente si tratta di una condizione facilmente trattabile e curabile, ma non deve essere sottovalutata perché se trascurata può portare all'insorgenza di importanti problemi, come un calo dell'udito permanente o, nei casi più gravi, sordità.