Come scegliere il materasso giusto per te

Per godere dei tantissimi benefici del sonno, è consigliabile seguire una routine regolare di riposo, cercando di dormire le ore consigliate per l'età (generalmente tra 7 e 9 ore per gli adulti). Creare un ambiente di sonno confortevole, scegliere il materasso giusto , limitare l'uso di dispositivi elettronici prima di coricarsi, praticare la regolarità degli orari di sonno e adottare abitudini rilassanti prima di andare a letto, possono aiutare a migliorare la qualità del sonno .

Il sonno svolge un ruolo fondamentale per la salute fisica e mentale di una persona. Mentre dormiamo il corpo e il cervello si riposano e si rigenerano, consentendo il recupero di energia fisica ed emotiva. Il non dormire a sufficienza o soffrire di disturbi del sonno può avere, invece, diverse conseguenze negative sulla salute fisica e mentale.

Ci sono vari prodotti disponibili sul mercato che possono contribuire a migliorare la qualità del sonno . La scelta di questi prodotti per il sonno dipende dalle preferenze ed esigenze personali. È consigliabile provare diversi prodotti e cercare quelli che offrono il massimo comfort e supporto per te. Ecco alcuni esempi di prodotti per il sonno:

Per dormire bene e riposare adeguatamente, il materasso svolge un ruolo fondamentale . E' molto importante scegliere il giusto materasso perché un'esperienza di riposo confortevole può aiutare a ridurre lo stress, la tensione muscolare e favorire un sonno più profondo e riposante oltre a fornire un supporto adeguato alla colonna vertebrale, mantenendo la sua naturale curvatura. Un materasso che non fornisce il giusto supporto o che causa disagio può interferire con il sonno, rendendo più difficile addormentarsi o mantenere un sonno continuo.

La scelta del materasso dipende dalle preferenze personali, dalle esigenze individuali e dalle caratteristiche fisiche del corpo. È consigliabile provare diversi tipi di materassi per determinare quale offre il massimo comfort e supporto per te. Inoltre, è importante considerare la durata del materasso e assicurarsi di sostituirlo quando necessario per mantenere una buona qualità del sonno.

Tipi di materassi per problematica

Online sono disponibili per l'acquisto moltissimi modelli di materasso che coadiuvano per rendere meno gravosa la presenza di un'ernia del disco, o per prevenirla attraverso una postura adeguata. Di seguito, i cinque modelli che sono stati meglio recensiti e più acquistati sul portale e-commerce di Amazon:

Materasso Sleepys Grandeur

Tra i migliori materassi disponibili online, e più apprezzati dagli utenti con problemi di ernia del disco, troviamo questo modello di Sleepys, "battezzato" Grandeur. Ecco le sue caratteristiche: è alto 24 cm, ha sette zone di portanza differenziata e portanza medio/rigida. L'interno è composto da 4 cm di Memory Air, 14 cm di Waterfoam HR ad alta densità e ancora 4 cm di Memory Air. Si tratta di un prodotto ergonomico, capace di conciliare il comfort e un'ottima portanza. Il rivestimento è in cotone e fibra d'argento, capace di offrire un'eccellente azione antibatterica, antiacaro e antistatica. Completamente anallergico e Made in Italy, ha una garanzia di 10 anni e 30 giorni di prova.

Materasso a molle insacchettate Italymaterassi

Il materasso "ibrido" proposto da Italymaterassi ha un'altezza di 24 cm e dispone di 800 molle indipendenti nella versione singola e ben 1600 nella versione matrimoniale. Ciascuna molla indipendente viene stimolata individualmente dal peso del corpo e garantisce una accoglienza perfetta ad ogni zona. Grazie ai 3.5 cm di memory foam a zone il materasso risulta essere anatomico e molto confortevole. Il memory foam si adatta perfettamente alle forme ed ai pesi risultando ottimo per migliorare la circolazione sanguigna e allineare la colonna vertebrale. Il materasso è quindi consigliato anche a colore che soffrono di dolori alla schiena o alle articolazioni. Il rivestimento termoregolatore CoolSensation garantisce la massima igiene, la riduzione dell'umidità oltre alla protezione da acari, germi e batteri. Il materasso è sfoderabile e lavabile.

Materasso a molle e memory Mentor

Il materasso prodotto da Mentor è dotato di molleggio indipendente e memory foam: l'altezza è in questo caso di 25 cm, la lastra è invece alta 22 cm. Le micromolle indipendenti sono circa 1.000 nel modello matrimoniale, mentre il memory è alto 5 cm di ed è di tipo Memory Bios agli Oli Vegetali, con nove zone di portanza differenziata. Ecco le altre caratteristiche: fodera traspirante elasticizzata con Greenfirst e SilverSafe, fascia di traspirazione AIR 3D Space, lavabile in lavatrice a 30 gradi, imbottitura anallergica, pura lana Merinos nel lato invernale e cotone nel lato estivo.

Il materiale che meglio di tutti può aiutare ad alleviare e a prevenire i dolori legati alla cervicale è il Memory Foam. Online sono disponibili per l'acquisto moltissimi modelli di materasso realizzati con questo materiale. Di seguito, i cinque modelli che sono stati meglio recensiti e più acquistati sul portale e-commerce di Amazon:

Materasso Emma Original

Emma Original è stato premiato come prodotto dell'anno dai consumatori per la sua tecnologia innovativa e gli innumerevoli acquisti di clienti soddisfatti. La sua composizione a tre strati è caratterizzata da schiuma Airgocell, Memory Foam Viscoelastico e Schiuma Poliuretanica, il che garantisce il comfort ideale grazie alla distribuzione omogenea della pressione. Il materasso regala un riposo sano e sereno per tutti i tipi di corporatura e posizione del sonno, offrendo un sostegno ortopedico. L'innovativa schiuma Airgocell ha una struttura a cellule aperte che garantisce un ricambio d'aria ottimale all'interno del materasso, mentre il rivestimento esterno, formato da due federe sfoderabili e lavabili, è dotato di una fibra climatizzata di alta qualità che regola l'umidità rilasciata. Per capire se il materasso è adatto alle proprie esigenze, Emma offre la possibilità di provarlo per 100 notti.

Materasso Marcapiuma

Questo materasso ortopedico in Memory Foam - gettonatissimo online anche per il suo rapporto tra qualità e prezzo, pur essendo di fascia alta - è realizzato da Marcapiuma con materiali di prima qualità e tecniche di lavorazione di ultima generazione. E' disponibile in misure standard e fuori misura, con altezza finita di 25 cm e con grado di rigidità H2 medio, sagomato a 9 zone con parte centrale alveolare massaggiante. Il rivestimento è silver antistress, in tessuto tecnico Resistat trapuntato e lavabile a 60°. Tra i benefici che questo modello è in grado di apportare, troviamo il miglioramento della circolazione sanguigna, una postura più corretta della colonna vertebrale e la riduzione di stress e tensioni muscolari.

Materasso Baldiflex

Elegante e utile per contrastare mal di schiena e dolori cervicali, il modello Duck di Baldiflex è lavorato in 2 strati differenziati e 9 zone di sostegno, per offrire la massima ergonomicità e permettere un riposo naturale. Lo strato superiore in Memory Foam, trapuntato ed accoppiato al tessuto in Aloe Vera, garantisce un comfort eccezionale, adatto a chi cerca un materasso che accoglie perfettamente ogni curvatura naturale del corpo, creando così un effetto speciale tra sostegno e comodità. L'azienda produttrice lo consiglia in particolarfe a chi soffre di mal di schiena, sciatalgia e problemi di circolazione. Oltre al materasso, viene fornito anche un cuscino omaggio.

Online sono disponibili per l'acquisto moltissimi modelli di materasso, diversi per materiali, qualità, prestigio, prezzo e caratteristiche. Di seguito, una selezione dei cinque modelli meglio recensiti e più acquistati sul portale e-commerce di Amazon:

Materasso singolo Miasuite

Il più venduto in assoluto su Amazon è questo modello di Miasuite in poliuretano, Primavera 20. Questo materasso è composto da una lastra in water foam alta 18 cm rivestita con tessuto 100% Poliestere. L'imbottitura interna è in materiale anallergico, antiacaro, privo di CFC, derivato dal poliuretano espanso ad acqua. Il Water Foam ha caratteristiche specifiche che garantiscono resistenza ed indeformabilità nel tempo, senza rinunciare ad un corretto ed adeguato sostegno. Il waterfoam ha caratteristiche tecniche specifiche che garantiscono resistenza ed indeformabilità nel tempo, senza rinunciare ad un corretto e adeguato sostegno. Ha una rigidità media h2 in grado di sostenere le pressioni e i movimenti corporei consentendo un riposo confortevole e rilassante.

Materasso matrimoniale Tanhk

Tra i materassi matrimoniali, il bestseller è invece questo modello di Tanhk, in memory alto 20 cm, realizzato in polimeri espansi ad acqua, indeformabile e ad alta densità. Le sue sette zone a portanza differenziata hanno un effetto automodellante e garantiscono un riposo comodo e salutare, alleviando mal di schiena, dolori lombari, articolari e sciatalgia. Il materasso è utilizzabile da entrambi i lati. La lastra interna è formata da due diversi strati di memory e waterfoam compressi insieme, in schiuma a celle aperte, che permettono un alto grado di ventilazione degli spazi interni, eliminando l'umidità in eccesso. L'alta traspirabilità assicura un riposo sano anche e soprattutto per chi soffre di reumatismi. Il rivestimento esterno del materasso matrimoniale ortopedico è in stretch anallergico 100%, in grado di dissipare l'umidità prodotta dal corpo e garantire un effetto termoregolatore. Grado di rigidità medio-duro.

Materasso singolo-matrimoniale Leonardo

Molto apprezzato dagli utenti online è anche il materasso Made in Italy Ilaria, il più venduto del brand Leonardo e realizzato in Waterfoam alto 20 cm. Ilaria e un prodotto a marchio CE, certificato OEKO TEK Standard 100 ed ecosostenibile CertiPUR. Tra gli highlights che rendono molto amato questo modello, troviamo la sua durezza media (che per alcuni risulta però un po' eccessiva, specie nei primi giorni di utilizzo) e il fatto che - rispetto ad altri materassi - non procura dolori alle spalle o ai fianchi. E' ritenuto inoltre ottimo il suo rapporto qualità-prezzo. Viene consegnato sottovuoto, arrotolato e con una pellicola trasparente a bloccarlo: il tutto è a sua volta custodito in uno scatolone di cartone.