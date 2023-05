Come riconoscere le punture di insetti

Essere punti dagli insetti è piuttosto fastidioso. Quando ciò accade il più delle volte non c'è da preoccuparsi e tutto si risolve con una piccola sfogazione e un po' di prurito ma in alcuni casi le punture possono portare a infezioni e a un dolore che persiste per giorni. Per questo vale la pena cercare di capire quale insetto sia responsabile della puntura, così da agire di conseguenza in caso ce ne fosse bisogno. Un morso semplice di solito guarisce in pochi giorni o settimane, tuttavia, se si verificano febbre, brividi, crampi muscolari, diarrea, vomito, rigidità del collo, gonfiore delle labbra o respiro sibilante, è necessario contattare il medico al più presto poiché potrebbe trattarsi di segni di una reazione allergica. Anche per i casi lievi però, aiuta sapere cosa abbia morso. Ecco le punture di insetti che è bene riconoscere.

Cimici dei letti I morsi delle cimici dei letti sono molto pruriginosi e possono tenere svegli la notte. Queste punture possono non generare alcuna reazione ma in alcune persone lasciano un segno pruriginoso rosso, simile a una puntura di zanzara. Spesso appaiono in linea se ci sono più insetti che si nutrono della pelle e possono verificarsi ovunque, ma si trovano più spesso in aree in cui la pelle è facilmente esposta. Il loro colore è rosa o viola intenso sulle più scure e rosso su quelle più chiare. Contrariamente alla credenza popolare, la presenza di cimici dei letti non ha nulla a che fare con una cattiva igiene o un letto sporco. In caso di punture di cimici, una crema all'idrocortisone aiuta a lenire il prurito.

Api Di solito ci si accorge di essere stati punti da un'ape a causa del forte dolore. All'inizio può non scorgersi nulla sulla pelle ma entro pochi minuti spesso si verificano gonfiore e arrossamento localizzati attorno al sito della puntura. L'area potrebbe anche essere calda e con un piccolo segno bianco vicino al centro del gonfiore, dove il pungiglione è entrato nella pelle. Sui toni di pelle più scuri si può vedere una protuberanza gonfia con un segno rosso scuro o nero al centro. In caso di allergia alle punture di api, cercare immediatamente assistenza medica. Per ridurre il gonfiore si può applicare del ghiaccio.

Vespe Come le punture di api, le punture di vespe fanno male e provocano un bruciore intenso o un dolore acuto, accompagnato da gonfiore e arrossamento intorno al morso, anch'esso simile a una puntura d'ape. Quando si viene punti da una vesta si deve pulire accuratamente l'area con acqua e sapone, quindi applicare del ghiaccio o un impacco freddo per ridurre il gonfiore e il dolore. Per lenire questi sintomi si può anche prendere un antistaminico.

Acari della scabbia La scabbia è un'infestazione parassitaria causata da acari microscopici, con la femmina si insinua nell'epidermide per deporre le uova. La scabbia di solito si presenta come un'eruzione cutanea con piccole pustole o vesciche sollevate ed è intensamente pruriginosa. I segni sono spesso raggruppati insieme e sembrano brufoli rosa o rosso scuro infiammati. Questa condizione viene trasmessa attraverso il contatto diretto prolungato con la pelle ed è altamente contagiosa. Se si ha il dubbio di averla è bene rivolgersi al medico per la terapia, che solitamente consiste nell'applicazione di una crema antiparassitaria alla permetrina.

Zanzare Le punture di zanzara di solito sono pruriginose e fastidiose, ma nulla di più. Il loro aspetto è rosso e creano una protuberanza sulla pelle. Sui toni più scuri possono apparire rosso scuro o marrone ed essere leggermente in rilievo. Anche se il più delle volte non c'è da preoccuparsi, le zanzare possono trasportare virus come Zika e West Nile, che possono causare sintomi simili alla febbre, eruzioni cutanee, dolori articolari e occhi rossi, quindi, se dopo essere stati punti si inizia a sentirsi dolore è bene chiamare il medico. Per far guarire le punture di zanzara ordinarie, invece, è importante non grattarsi perché questo aumenta il rischio che il morso si infetti. Una crema all'idrocortisone dovrebbe invece aiutare ad alleviare parte del prurito.