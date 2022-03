Come resistere al freddo estremo con il metodo Wim Hof

Il metodo Wim Hof è una pratica basata su tre pilastri, respirazione, esposizione al freddo e concentrazione, e se eseguita in modo corretto consentirebbe di resistere senza fatica a temperature bassissime. Queste tecnica prende il nome dal suo ideatore, Wim Hof appunto, un atleta olandese di sport estremi denominato anche The Iceman a seguito di alcune sue celebri imprese come aver corso una maratona a -20°C o aver affrontato l'Everest in scarpe e pantaloncini. Il metodo Wim Hof si ispira ad alcune pratiche di meditazione dei monaci tibetani che stimolando l'aumento della temperatura corporea allontanerebbero sentimenti e pensieri negativi. In questo caso però l'obiettivo si raggiungerebbe attuando il pieno controllo del ritmo cardiaco e dell'adrenalina.

Come allenare la respirazione La respirazione è la base del metodo Wim Hof perché è proprio un'iperventilazione controllata in grado di accrescere la quantità di ossigeno nel sangue, che porterebbe il corpo a sopportare il freddo. Ecco come allenare la respirazione. Cercare un luogo tranquillo, sdraiarsi supini e rilassarsi completamente.

Inspirare profondamente ed espirare in modo naturale con la bocca.

Iniziare a inspirare usando il diaframma e facendo salire l'aria fino al petto ed espirare facendo il movimento inverso.

Fare 30 respiri veloci ma profondi utilizzando questa tecnica e una volta terminati buttare fuori tutta l'aria e trattenere il respiro il più a lungo possibile.

Ricordarsi di rimanere concentrati sulla respirazione per tutto il tempo dell'esercizio.

Inspirare lentamente, fare un'espirazione profonda e dopo un'altra inspirazione trattenere di nuovo il fiato.

Ripetere questa respirazione per tre cicli. Una volta terminati fare un po' di movimento leggero come qualche posizione di yoga.

Come imparare ad esporsi gradualmente al freddo Il secondo step del metodo Win Hof è la terapia del freddo, da provare solo una volta padroneggiata bene la respirazione e procedendo in modo graduale. Per iniziare ad abituarsi alle basse temperature è sufficiente fare la doccia normalmente e al termine spostare la manopola sull'acqua fredda, bagnandosi prima piedi, gambe, mani e braccia e poi passando lentamente al resto del corpo. Quando si arriva a resistere con scioltezza al getto d'acqua fredda su tutto il corpo si può passare al passo successivo, ovvero immergersi completamente nell'acqua fredda in una vasca da bagno o in un lago, meglio se in compagnia così che in caso di malore ci sia qualcuno pronto a intervenire. I benefici per la salute della crioterapia sono infatti noti da secoli ma anche i potenziali rischi. Per questo prima di avvicinarsi al freddo estremo è importante consultare un medico ed essere certi che il proprio sistema cardiovascolare funzioni correttamente. Sia durante la fase della respirazione che in quella della terapia del freddo è fondamentale rimanere concentrati e non distogliere mai l'attenzione su ciò che si sta facendo.