Con la Dott.ssa, inoltre, abbiamo affrontato diversi temi legati al raggiungimento del benessere psicologico; quali sono gli ostacoli personali e i pregiudizi sociali che ci impediscono di affidarci a uno psicologo in caso di bisogno. E come combattere lo stigma che ancora persiste attorno al tema della salute mentale, per creare un mondo in cui andare dallo psicologo sia considerato normale.

UNDRESSED , infatti, si svolge in più tappe, tra animazioni sui social, installazioni fisiche e un evento conclusivo, con l'obiettivo di creare curiosità, catturare l'attenzione su questa importante tematica, svelare un percorso accessibile a tutti e invitare ogni persona ad essere protagonista di un grande appuntamento il 27 e 28 maggio a Milano , città scelta da Unobravo per amplificare il proprio messaggio e creare una connessione con i cittadini, aprendo un dialogo senza barriere.

Durante la prima fase della campagna UNDRESSED - ci racconta la CEO di Unobravo - abbiamo voluto portare l'attenzione su alcuni dei cliché e dei preconcetti legati alla terapia più largamente diffusi. "Mi ascolta solo perchè lo pago", "perché dovrei raccontare i fatti miei a uno sconosciuto?", "ma figurati, non sono mica matto!", "se mi apro, chissà cosa scopro", "se lo sanno in giro mi sotterro": sono alcuni dei pregiudizi su cui abbiamo puntato i riflettori sia con i contenuti della pagina Instagram @undressedexperience, che attraverso la guerrilla di grucce e magliette, con cui abbiamo letteralmente invaso le strade di Milano il 22 maggio. Nella seconda parte della campagna, il messaggio da collettivo diventa, invece, individuale e intimo. Dopo aver invitato le persone a spogliarsi dei pregiudizi, ora è tempo di incoraggiarle a "mettersi a nudo". Come? Dando voce a pensieri, stati d'animo ed emozioni, con onestà, consapevolezza e senza vergogna.

A tale proposito abbiamo intervistato la Dott.ssa Danila De Stefano, CEO & Founder di Unobravo. Il servizio di psicologia online anche quest'anno è in prima linea per promuovere il benessere psicologico e lo fa lanciando UNDRESSED , un'iniziativa di ampio respiro che non si esaurisce in un giorno ma che, sviluppandosi in più fasi, accompagna le persone attraverso un vero e proprio percorso durante tutto il mese di maggio.

Praticare l'auto-osservazione e l'auto-analisi, dedicando del tempo, ogni giorno, a connetterci con noi stessi e dare ascolto ai nostri pensieri ed emozioni, può aiutarci a diventare maggiormente consapevoli dei nostri schemi mentali e delle nostre reazioni emotive. Invece di lasciarci trascinare dalle emozioni o cercare di reprimerle, possiamo osservarle e imparare ad accoglierle e accettarle, liberi da qualsiasi giudizio. Sviluppare una buona consapevolezza emotiva richiede tempo e impegno costante. Può essere utile ricorrere al supporto di un professionista. Uno psicologo o psicoterapeuta p uò, infatti, accompagnarci in questo percorso di conoscenza di noi stessi, aiutarci a comprendere e gestire le emozioni in modo efficace e raggiungere, così, un maggiore equilibrio e benessere psicologico.

Questo tipo di consapevolezza ci permette di riconoscere le nostre emozioni , darvi un nome, comprenderne le cause e trovare strategie per gestirle . Ignorare o, addirittura, imparare a non sentire le emozioni può esporci, invece, a non pochi rischi e influenzare negativamente la nostra salute mentale.

La capacità di comprendere e gestire le emozioni, nota come intelligenza emotiva , è un'abilità fondamentale e imprescindibile per poter raggiungere una condizione di pieno benessere psicologico. Senza la capacità di riconoscere, capire e gestire le emozioni, proprie e altrui, si rischia, infatti, di vivere relazioni poco significative, essere poco efficaci nell'ambiente, sul lavoro, in famiglia.

Quali sono gli ostacoli maggiori?

Ci sono vari fattori che possono frenarci e impedirci di dare voce ai nostri stati d'animo ed emozioni. Uno dei più comuni è il timore di essere giudicati o rifiutati dagli altri. Questa paura può derivare da esperienze negative passate oppure da un contesto culturale che non favorisce la libera espressione delle emozioni. Le pressioni sociali possono portare le persone a nascondere le proprie emozioni per vergogna o per conformarsi a determinati modelli culturali o di genere. Sono infatti, purtroppo, ancora in molti - soprattutto tra la popolazione maschile - a credere che esprimere le proprie emozioni sia un segno di debolezza, quando, in realtà, è una dimostrazione di coraggio e forza interiore. Un altro scenario è quello in cui, invece, reprimiamo la nostra tristezza, non dandole ascolto oppure trasformandola in altre emozioni, come quella della rabbia. Ci sentiamo arrabbiati quando, in realtà, siamo tristi. È un meccanismo di difesa che se, però, diventa il nostro unico modo di agire, può condurci in uno schema rigido e poco funzionale, ma, soprattutto, poco sano.

Un altro ostacolo può essere la mancanza di consapevolezza emotiva, ovvero la difficoltà a riconoscere e dare un nome alle proprie emozioni. In questo caso, le persone possono sentirsi confuse o frustrate dalle proprie reazioni emotive e non sapere come esprimerle in modo adeguato e gestirle.

Perché si tende a silenziare il dialogo interno?

Alcuni decidono di silenziare e mettere a tacere il proprio dialogo interiore per timore che le loro emozioni possano divenire fonte di conflitti o di problemi nelle relazioni interpersonali oppure per paura di non essere compresi o di non ricevere supporto emotivo.

Per superare questi ostacoli, è importante sviluppare un buon livello di consapevolezza emotiva. Solo così è possibile riuscire a comprendere davvero sé stessi e imparare a comunicare in modo efficace pensieri, stati d'animo e sensazioni.