Pulizia della borraccia: come e ogni quanto farla

Come pulirla a mano

Le borracce possono essere in plastica o in acciaio inox ma indipendentemente dal materiale devono sempre essere pulite dopo l'utilizzo.

Se la propria borraccia può andare in lavastoviglie non ci sono particolari problemi, basta svitare il tappo e riporla al suo interno.

Molti modelli però sconsigliano il lavaggio in lavastoviglie perché potrebbe rovinarle. In questo caso devono essere lavate a mano e lo strumento migliore per farlo è lo scovolino. Avvalendosi di questo oggetto, utile anche per pulire i biberon dei neonati, il procedimento è semplice, basta versare nella borraccia alcune gocce di detersivo per piatti, richiuderla e scuotere energicamente per qualche secondo.

Successivamente, prendere lo scovolino e strofinare le pareti interne e, infine, risciacquare bene assicurandosi che nessun residuo di detersivo rimanga all'interno della borraccia.

Per asciugarla, riporla a testa in giù sul lavello, appoggiandola al muro, in modo che si inclini e che le gocce d'acqua rimanenti possano uscire e l'aria entrare.

Se non si ha uno scovolino va benissimo anche una spazzola per piatti, purché abbia un manico abbastanza lungo per arrivare al fondo della borraccia.