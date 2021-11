Come proteggere la pelle negli allenamenti all'aperto

Spesso, dopo aver fatto esercizio fisico al freddo, la maggior parte delle persone è tentata da una lunga doccia calda. Per quanto paradisiaco possa sembrare il vapore caldo a breve termine, alla fine si rivela controproducente in caso di pelle già stressata dalle rigide temperature. La temperatura dell'acqua dovrebbe essere compresa tra i 25 e i 30 gradi, con risciacqui brevi e dolci che consentono di non seccare troppo la pelle, e preservarne la giusta umidità. Il tempo ideale per stare sotto la doccia è di circa 10 minuti. Dopo essersi lavati, è bene riequilibrare l'idratazione della pelle: applicare la crema idratante su tutta la superficie entro cinque minuti dall'uscita dalla doccia. Se la pelle è secca o visibilmente squamosa, ciò di cui si ha veramente bisogno è idratazione (in tal senso è utile anche bere molto e controllare il colore delle urine per tenere sempre sotto controllo lo stato di idratazione generale). Evitare l'uso di spazzole esfolianti o scrub per il corpo in una doccia post-allenamento nei mesi invernali: la pelle già sensibile e stressata e in questo modo può essere maggiormente irritata.