Come Prevenire l’Ictus dopo un TIA: cosa fare e quali terapie sono utili

Del resto, il TIA (sigla che sta per attacco ischemico transitorio ) è una forma temporanea e reversibile di ictus ischemico , che condivide con quest'ultimo cause e fattori di rischio.

Ictus e sue Cause

Cos’è l’Ictus?

L'ictus è una grave condizione medica, potenzialmente mortale, che si verifica quando l'apporto di sangue ossigenato a un'area più o meno estesa di cervello si interrompe o è fortemente ridotto.

L'ossigeno è il nutriente che mantiene in vita i tessuti e gli organi del corpo umano.

Durante un ictus, la privazione di sangue ossigenato provoca un danno all'area cerebrale interessata, danno che può sfociare nella morte (necrosi) della stessa.

L'ictus è una patologia cerebrovascolare: tutto nasce da una sofferenza dei vasi sanguigni che si ripercuote sulla salute del cervello.

Cos’è l’Ictus Ischemico?

L'ictus ischemico è una delle due tipologie di ictus che possono verificarsi ai danni del cervello (l'altra è l'ictus emorragico).

Come suggerisce il termine "ischemia", si tratta di una condizione caratterizzata da una riduzione dell'apporto sanguigno dovuta a un restringimento/occlusione vascolare.

Oggetto del restringimento/occlusione può essere un'arteria cerebrale o, come più spesso accade, un'arteria che alimenta i vasi cerebrali (es: le carotidi).

A ostacolare il flusso di sangue e di conseguenza la perfusione può essere un trombo (ictus ischemico trombotico) oppure un embolo (ictus ischemico embolico).

L'ictus ischemico è molto più comune di quello emorragico: oltre l'80% dei casi di ictus sono di tipo ischemico.

Quali sono le Cause di Ictus Ischemico?

Chiunque può sviluppare un ictus ischemico; tuttavia, è risaputo che la presenza di determinati fattori influenza in modo importante il livello di rischio.

Gli esperti sono soliti distinguere due categorie di fattori di rischio: quelli modificabili e quelli non modificabili.

Tra i principali fattori di rischio modificabili, figurano:

Tra i principali fattori di rischio non modificabili, invece, rientrano:

Età avanzata;

Familiarità e predisposizione genetica;

Sesso maschile;

Popolazione (Africani, Caraibici e Asiatici sono maggiormente predisposti).

Come si può notare, il rischio di ictus ischemico è fortemente connesso a uno stile di vita sregolato, in cui manca un'attenzione per la dieta, per l'attività fisica e, in generale, verso la propria salute.