Come si fa a dimagrire velocemente a 40 annI?

Introduzione Se da giovani perdere peso è un obiettivo raggiungibile con sforzi tutto sommato relativi, più gli anni passano e più dimagrire diventa un'impresa complessa. Infatti, la composizione del corpo e il metabolismo cambiano, per cui le difficoltà aumentano. Tuttavia perdere peso dopo i 40 anni e anche oltre non è impossibile, basta adottare le strategie giuste.

Perdere peso dopo i 40 anni: le strategie utili Fare attività fisica cinque giorni alla settimana

Eseguire esercizi con i pesi

Mangiare più proteine ​​e verdure

Dormire a sufficienza

Cercare di ridurre lo stress

Fare attività fisica cinque giorni alla settimana Chi non si è mai allenato e si avvicina per la prima volta al fitness deve iniziare in maniera graduale e senza eccessi, provando a costruire una nuova routine di allenamento che sia adeguata alla sua situazione. Per esempio, si possono svolgere degli esercizi cardio sul posto, anche a casa, come i jumping jack, la corsa a ginocchia alte, i passi laterali. Anche camminare e fare stretching quotidiano sono due abitudini altamente raccomandate. L'importante è muoversi per 30 minuti cinque volte a settimana. Attenzione solo a non fare esercizio fisico eccessivo perché anche i giorni di riposo sono importanti. Se si esagera, il corpo percepisce un importante fattore di stress e rallenta il metabolismo per preservare il grasso corporeo.

Eseguire esercizi con i pesi È fondamentale incorporare un allenamento della forza nella propria routine fitness. Chi si avvicina per la prima volta all'attività fisica può semplicemente eseguire qualche serie di bicipiti, estensioni laterali delle braccia o cerchi con le braccia utilizzando delle bottiglie d'acqua. Meglio ancora sarebbe eseguire incorporare un allenamento specifico per tutto il corpo al resto dell'allenamento uno o due giorni alla settimana. In alternativa, concentrarsi ogni volta sui singoli gruppi muscolari: dedicare una giornata alle gambe usando cavigliere o pesi; una a schiena e bicipiti; una a petto, spalle, tricipiti; e poi negli altri due giorni aggiungere cardio e core. Questa routine è ottima perché prevede un allenamento di forza per costruire muscoli, cardio per mantenere la salute cardiovascolare ed esercizi di base per aiutare con l'equilibrio e la mobilità.

Mangiare più proteine ​​e verdure Per digerire le proteine il corpo deve lavorare di più, bruciando di più, ​​rispetto a quanto succede con grassi e carboidrati. Non rinunciare dunque alle proteine, senza esagerare. Si può aumentare l'apporto proteico dal 15% delle calorie totali al 30% (incorporando da 20 a 30 grammi di proteine ​​​​per pasto) per accrescere le calorie che il corpo brucia durante la digestione, sentendo sempre il parere del medico. Le proteine aiutano anche ad aumentare la sazietà e il dispendio energetico e a prevenire la disgregazione delle proteine ​​muscolari magre che diminuisce la percentuale di massa muscolare. Sì poi a fare il pieno di frutta e verdura. Le verdure in particolare sono generalmente povere di calorie, ma ricche di vitamine, minerali e fibre e fanno sentire sazi. Riempire metà del piatto con le verdure può aiutare a ridurre la quantità di altri cibi che si mangiano facendo sentire altrettanto soddisfatti. A colazione si consiglia di mangiare proteine ​​magre, fibre e grassi di origine per frenare la fame e il conteggio totale delle calorie assunte durante la giornata. Sì anche a mangiare lentamente, eliminare le distrazioni durante i pasti e posare la forchetta tra un boccone e l'altro, e smettere di mangiare quando si è soddisfatti, non pieni. Non dimenticarsi mai di bere e di mantenersi idratati per tutta la giornata.