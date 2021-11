Come muoversi di più nella vita di tutti i giorni

Introduzione Non solo i personal trainer, ma anche i medici consigliano di praticare degli sport, fare circa 10mila passi al giorno e avere uno stile di vita attivo. Molte persone, però, credono di non poter rispettare queste indicazioni per mancanza di tempo. In realtà, si tratta solo di organizzare diversamente le proprie giornate: tutti possono muoversi di più nella vita quotidiana, anche i genitori che lavorano, i pendolari, gli imprenditori, chi lavora di notte; basta solo armarsi di buona volontà e iniziare. Ecco alcune strategie pratiche per combattere la sedentarietà ed essere più attivi senza stravolgere la propria routine.

Abituarsi a usare le scale Sicuramente si tratta di un consiglio che tutti hanno già sentito più volte e che magari reputano banale, ma in realtà non lo è affatto: prendere le scale invece dell'ascensore è davvero utile perché aumenta la frequenza cardiaca, migliora l'equilibrio e potenzia la forza degli arti inferiori. Chi è particolarmente motivato può anche fare alcuni sollevamenti del tallone dal bordo di un gradino per rafforzare i polpacci o fare le scale due gradini alla volta. Evitando l'ascensore, sia i muscoli sia il cuore ringrazieranno.

Parcheggiare l’auto il più lontano possibile Per muoversi di più nella vita quotidiana si suggerisce di parcheggiare l'auto non troppo vicino al posto in cui ci si deve recare, ovviamente sempre assicurandosi di lasciarla in un'area sicura e ben illuminata. Provare a parcheggiare il più lontano possibile dall'ingresso: l'aggiunta di pochi minuti di camminata qua e là nella giornata si somma nel tempo, andando ad aumentare il conteggio dei passi giornalieri.

Ballare Perché non unire l'utile al dilettevole? Per muoversi di più nella vita di tutti i giorni si può ballare, anche a casa o al parco. Basta creare uno spazio sgombro di mobili e mettere po' di musica. Si può farlo perfino mentre si prepara la cena, si piega il bucato o si passa l'aspirapolvere. Ballare rappresenta un ottimo modo per bruciare calorie ed esercitare equilibrio e coordinazione. È anche possibile rendere questa attività un gioco da condividere con il proprio partner e/o i propri figli, così sarà tutta la famiglia a essere meno sedentaria.

Fare meeting “camminanti” Chi lavora da casa o comunque è solito fare conferenze virtuali può pianificare delle passeggiate durante le videocall. Se non ha bisogno di fissare uno schermo guardando fogli di calcolo o slide, può collegare le cuffie, infilare il telefono in tasca e ascoltare la riunione passeggiando. È un ottimo modo per cambiare in meglio la propria routine quotidiana. E le persone che lavorano in ufficio e fanno appuntamenti solo dal vivo? Possono pensare di organizzare alcuni brainstorming o alcuni incontri fuori, in modo da camminare insieme ai colleghi. Passeggiare insieme migliora il legame e il mood del team e potrebbe perfino stimolare a trovare soluzioni e idee migliori: la ricerca mostra, infatti, che camminare aumenta la creatività e potenzia l'acutezza mentale.

Sedersi su una palla di stabilità Un'altra ottima strategia per muoversi di più nella vita di tutti i giorni consiste nel sostituire la propria sedia da ufficio con una palla di stabilità. Questo non aiuta solo a migliorare la postura e a combattere il mal di schiena, ma anche a essere meno sedentari: mentre si è seduti sulla palla, infatti, si possono fare alcuni esercizi di mobilità delicati per il collo, il bacino e la colonna vertebrale. Per esempio, si può provare a disegnare dei cerchi con il bacino (con un movimento hula-hoop) per attivare gli stabilizzatori del core. Si possono anche provare le marce da seduti o altri esercizi sulla palla, il tutto mentre si è seduti alla scrivania e si lavora.

Adottare un animale Chi ama gli animali potrebbe valutare l'idea di adottare un cane, così da essere incentivato a muoversi per portarlo fuori. In alternativa, se non si può o non si vuole adottare un cucciolo, ci si può offrire come volontari per portare a passeggio i cani del canile o del rifugio locale: in questo modo, oltre a muoversi di più e a essere più attivi, si farà anche del bene.