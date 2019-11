Come Misurare la Febbre

I diversi termometri hanno capacità variabili di misurare la temperatura interna e per limitare le possibilità di errori durante la rilevazione, è meglio misurare la temperatura in condizioni costanti. Prima di procedere alla rilevazione della temperatura corporea, ad esempio, è importante attendere almeno un'ora dal termine di un esercizio fisico intenso o un bagno caldo , ed almeno 20 - 30 minuti dopo aver fumato, mangiato o bevuto un liquido caldo o freddo. I punti del corpo comunemente utilizzati in clinica per la misura della temperatura corporea sono: retto , ascella e cavità orale . Alcuni dispositivi consentono attualmente di determinare la febbre anche nell' orecchio o sulla superficie della pelle . Ogni sito di rilevazione presenta alcuni vantaggi e svantaggi:

Per ovvie ragioni, la temperatura centrale - cioè quella interna al centro termoregolatore dell' ipotalamo - non può essere rilevata direttamente, a causa dell'inaccessibilità; tuttavia, esistono dei dispositivi progettati per rilevare indirettamente questo parametro con un'ottima approssimazione.

Quale termometro scegliere?

Fino a poco tempo fa, i termometri a mercurio erano i dispositivi maggiormente utilizzati nella pratica medica, in quanto precisi e affidabili, ma dal 2009 sono stati banditi dal mercato italiano poiché considerati pericolosi per la potenziale tossicità del metallo liquido in essi contenuto (sia per il paziente in caso di rottura, sia per l'ambiente in caso di contaminazione).

Attualmente, sono disponibili in commercio diverse alternative:

I termometri digitali sono dispositivi elettronici affidabili e a basso costo. Quando si avverte un segnale acustico, la temperatura viene visualizzata sul display. Possono essere impiegati per via rettale, orale e ascellare.

sono dispositivi elettronici affidabili e a basso costo. Quando si avverte un segnale acustico, la temperatura viene visualizzata sul display. Possono essere impiegati per via rettale, orale e ascellare. I termometri a raggi infrarossi ricevono ed elaborano le radiazioni IR emesse naturalmente dal corpo, fornendo una misurazione rapida (circa 10 secondi) ed igienica. Si puntano sulla fronte o nell'orecchio (auricolare). Il termometro auricolare è facile da usare, tuttavia deve essere utilizzato correttamente per fornire una misurazione affidabile e sicura.

ricevono ed elaborano le radiazioni IR emesse naturalmente dal corpo, fornendo una misurazione rapida (circa 10 secondi) ed igienica. Si puntano sulla fronte o nell'orecchio (auricolare). Il termometro auricolare è facile da usare, tuttavia deve essere utilizzato correttamente per fornire una misurazione affidabile e sicura. Il termometro a contatto con galinstano è un dispositivo in vetro che contiene all'interno del capillare una lega di gallio, indio e stagno. Il galinstano presenta caratteristiche simili al mercurio per quanto riguarda la dilatazione al variare della temperatura, ma non è tossico. Può essere impiegato sia per la misurazione rettale, che per quell'ascellare. È molto preciso e abbastanza veloce, ma essendo in vetro può rompersi.

