Igiene del pene: consigli

Lavare in maniera sistematica e in modo accurato il pene è fondamentale per la salute intima e per una vita sessuale più soddisfacente. Detergere i genitali maschili è importante, ma lo sono soprattutto il modo e la frequenza. Gli esperti consigliano di non lavare il pene più di una volta al giorno, in condizioni di normalità (se si è stati in palestra, si ha avuto un rapporto sessuale, ecc potrebbe essere necessaria una detersione ulteriore), per non irritare l'organo. Il sapone, come già specificato, deve essere neutro per evitare arrosamenti, pruriti e irritazioni dolorose. Anche l'uso del talco non è indicato: preferire invece polveri a base d'amido di mais. L'abbigliamento, inoltre, dovrà essere di cotone traspirante per contrastare la sudorazione delle parti genitali.