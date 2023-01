Come fare per donare gli organi

Non esistono limiti d'età per esprimere il proprio consenso e nel corso della vita è sempre possibile cambiare idea sulla donazione perché a fare fede è sempre l'ultima dichiarazione resa in ordine temporale.

Tutti questi modi sono pienamente validi ai sensi di legge e le dichiarazioni fatte alle Asl, al proprio Comune o all'Aido sono registrata nel Sistema Informativo Trapianti e in caso di necessità consultabile dai medici per verificare l'effettiva volontà del donatore.

Cosa succede se non si dichiara la propria volontà in vita

In Italia non esiste il principio del silenzio assenso. Far conoscere ai familiari e agli organi preposti la propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti è quindi sempre una buona idea e la via più consigliata anche dal Ministero della Salute, anche per non lasciare ad altri l'incombenza di prendere una decisione tanto difficile in un momento delicato come la morte di un proprio caro.

Ovviamente però si tratta di una decisione personale, facoltativa e in alcun modo soggetta a vincoli od obblighi.

In caso non la si compia il prelievo è consentito solo se i familiari aventi diritto non si oppongono. A poterlo fare sono, nell'ordine, coniuge, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori.

Per le persone minorenni invece sono sempre i genitori a decidere e devono essere entrambi favorevoli. Se i pareri sono discordanti e uno dei due non lo è, per legge la donazione di organi o tessuti non può essere effettuata.