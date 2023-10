Come fare l’autopalpazione al seno

Se identificata in tempo però, si tratta di una malattia che può essere sconfitta. La sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi , infatti, arriva all'88% e sfiora il 90 in caso di individuazione del tumore nelle fasi iniziali.

Cos’è l’autopalpazione del seno?

L'autopalpazione è un modo per esplorare il proprio seno, così da rendersi conto tempestivamente di eventuali cambiamenti nell'aspetto o nella sua consistenza e della presenza di noduli sospetti.

Si tratta di una manovra che si effettua in autonomia e che prevede passaggi e movimenti piuttosto semplici ma precisi, da compiere con estrema attenzione.

Oltre a permettere di individuale eventuali variazioni mammarie, l'autopalpazione al seno è importante anche per prendere confidenza con il proprio seno e superare pudori e tabù che spesso allontanano molte donne dal percorso di prevenzione da svolgere tramite visite di controllo ed esami strumentali più approfonditi.

L'autopalpazione al seno per essere attendibile non può essere effettuata in qualunque momento perché il seno subisce costanti cambiamenti strutturali causati dalle variazioni ormonali.

Per le donne in età fertile è consigliabile farla lontano dalle mestruazioni, quando le ghiandole mammarie possono subire variazioni o ingrossamenti fisiologici che potrebbero trarre in inganno durante una valutazione personale. Nello specifico, andrebbe fatta una volta al mese, nel momento in cui la tensione mammaria è minore, e quindi una settimana dopo la fine delle mestruazioni. Per le donne in gravidanza o menopausa, invece, non esiste un periodo specifico migliore di un altro.

L'autopalpazione al seno è consigliata indicativamente a partire dai 20 anni ma è particolarmente raccomandata dopo i 40, momento in cui il rischio di sviluppare un tumore aumenta in modo sensibile. Questa pratica rappresenta un buon modo per iniziare ad occuparsi del proprio seno ma non sostituisce in alcun modo le valutazioni effettuate da un medico.