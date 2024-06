L'acqua nell'orecchio è pericolosa? L'acqua nell'orecchio non è solo una problematica fastidiosa, che può causare una sensazione di solletico e alterare temporaneamente l'udito, ma anche pericolosa perché può favorire la comparsa di infezioni. Fortunatamente esistono alcuni semplici metodi per provare a far uscire l'acqua dall'orecchio. Dopo essere stati in piscina o al mare, è abbastanza frequente ritrovarsi con un orecchio tappato a causa dell'acqua penetrata al suo interno. Se in alcuni casi bastano pochi istanti e la situazione ritorna spontaneamente alla normalità, in altri il disturbo si protrae più a lungo. Vediamo cosa fare. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.



Perché è meglio far uscire l'acqua dall'orecchio? L'acqua che rimane nel condotto uditivo può causare sia un'infezione batterica sia un'infezione fungina, a maggior ragione se viene intrappolata dietro il cerume. In queste condizioni, infatti, si crea un ambiente umido, che è ideale per la proliferazione di batteri o funghi. Fortunatamente, non è difficile far uscire l'acqua dall'orecchio da soli. Quando ci si immerge in una piscina o al mare, nella maggior parte dei casi, l'acqua fuoriesce dall'orecchio da sola in maniera abbastanza rapida, ma talvolta rimane intrappolata. Questa eventualità è più frequente in caso di allergie, raffreddori, adenoidi ingrossate e infezioni sinusali, che bloccano la tromba di Eustacchio. In questi casi, bisogna fare attenzione perché potrebbe svilupparsi un processo infettivo a carico dell'orecchio, noto come orecchio del nuotatore. Si tratta di un'infezione del condotto uditivo esterno, che comprende l'osso e la cartilagine e va dalla membrana timpanica (timpano) all'esterno della testa.

Come far uscire l'acqua dall'orecchio? Inclinare la testa

Tirare delicatamente l'orecchio

Usare un asciugacapelli

Sciacquare l'orecchio

Inclinare la testa Il modo più rapido e semplice per far uscire l'acqua dall'orecchio consiste semplicemente nel cambiare la posizione della testa: provare a inclinarla di lato, con l'orecchio tappato rivolto verso il basso e l'altro verso l'alto. Rimanere in questa posizione per qualche secondo.





Tirare delicatamente l'orecchio Un altro modo semplice per far uscire l'acqua dall'orecchio è quello di tirare delicatamente il lobo dell'orecchio verso l'indietro o verso il basso, esattamente come fa lo specialista durante una visita otorinolaringoiatrica allo scopo di esaminare l'orecchio e la membrana timpanica. Per un risultato ancora migliore, si potrebbe anche scuotere delicatamente la testa da un lato all'altro mentre si esegue la manovra. In questo modo la cartilagine del condotto uditivo si sposta, diventando più dritta e tesa e questo potrebbe favorire la fuoriuscita dell'acqua.

Usare un asciugacapelli Si potrebbe anche provare a utilizzare un phon, impostandolo su una bassa potenza e una temperatura fredda. Tenerlo a pochi centimetri dall'orecchio e tirare delicatamente il lobo dell'orecchio mentre lo si muove avanti e indietro. Questa manovra potrebbe aiutare ad asciugare l'orecchio.

Sciacquare l'orecchio Paradossalmente, se i metodi sopra descritti non portano ai risultati sperati, per far fuoriuscire l'acqua dall'orecchio potrebbe essere utile provare a sciacquarlo con alcune gocce di una soluzione composta dal 50% per cento di alcol e dal 50% di aceto bianco. L'alcol, infatti, aiuta ad asciugare l'orecchio e l'aceto crea un ambiente acido che disincentiva la crescita dei batteri. L'ideale è applicare poche gocce della miscela nell'orecchio interessato usando un contagocce o una piccola siringa. Quindi, dopo 30 secondi, inclinare la testa di lato per far drenare la miscela. Prima di procedere con questa manovra, però, è meglio sentire il parere del medico anche perché questo metodo è controindicato in presenza di un'infezione dell'orecchio esterno o di un timpano perforato e dopo operazioni all'orecchio. Si consiglia dunque di evitare il fai da te. Si può provare anche a utilizzare una soluzione di perossido di idrogeno per favorire lo scioglimento del cerume. Questa sostanza, infatti, può favorire lo scioglimento del cerume e aiutare a liberarsi dell'acqua intrappolata nel condotto uditivo. Anche in questo caso bisogna inserire poche gocce nel condotto uditivo ma solo dopo aver sentito il parare del medico e sempre non in presenza di un'infezione dell'orecchio esterno o di un timpano perforato e dopo operazioni all'orecchio. Perché non usare i cotton fioc se hai l'acqua nell'orecchio? Si potrebbero trasportare batteri nell'area, favorendo la comparsa di un'infezione, spingendo con il cotton fioc l'acqua e il cerume più in profondità nell'orecchio (cosa che potrebbe provocare una perdita parziale e temporanea dell'udito e mal d'orecchio), danneggiando il condotto uditivo.