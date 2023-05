Come evitare i germi sui mezzi pubblici

Introduzione Tranne rare eccezioni (come le sale operatorie), non esistono ambienti perfettamente sterili; tuttavia è vero che alcuni contesti sono a più alto rischio di contagio rispetto ad altri. Fra quelli più ricchi di germi e di batteri ci sono sicuramente i mezzi pubblici, come metro, bus, tram, treni, dove transitano un gran numero di persone e la pulizia non è certo ottimale. È possibile, però, difendersi e ridurre il rischio di contaminazioni spiacevoli adottando alcune precauzioni.

Perché i mezzi pubblici sono ad alto rischio di contagio I mezzi pubblici rappresentano luoghi a rischio per diverse ragioni: in breve perché sono affollati, perché nell'arco della giornata sono frequentati da un gran numero di persone e perché comportano uno stretto contatto prolungato con gli altri. I germi possono depositarsi sulle maniglie, i sedili, i sostegni, le porte, ma possono anche circolare nell'aria dopo che sono stati emessi da una persona tramite le goccioline di saliva parlando, starnutendo o tossendo. In alcuni casi, basta respirare il droplets di una persona infetta per infettarsi a propria volta, in altri ci si contagia toccando superfici oppure oggetti. La scarsa igiene e la scarsa pulizia non fanno che aumentare i pericoli: il deposito di sporco, grassi e materiale organico, che spesso si verifica sui mezzi pubblici, costituisce un habitat ideale per molti microrganismi patogeni. Inoltre, nei veicoli pubblici spesso la temperatura e il tasso di umidità sono ideali per la sopravvivenza di virus e batteri.

Quali malattie si possono contrarre Sono davvero molte le patologie che si possono contrarre sui mezzi pubblici, le più comuni sono quelle a carico dell'apparato respiratorio, come raffreddore, tosse, febbre, influenza, sinusite, Covid-19. Utilizzando metro, bus, treni e così via ci si può ammalare anche di gastroenteriti, congiuntiviti, pidocchi, scabbia, salmonellosi, micosi cutanee. I soggetti più vulnerabili sono i bambini, le persone anziane, le persone immunodepresse e gli individui che viaggiano spesso e a lungo sui mezzi pubblici e, dunque, hanno un'esposizione maggiore.

Come evitare i germi sui mezzi pubblici Lavarsi spesso le mani

Salire e scendere dalla porta posteriore

Cercare di non toccare tutto

Attenzione al cellulare

Evitare le conversazioni

Non cambiare posto

Usare metodi di pagamento contactless

Lavarsi spesso le mani Quella del lavaggio frequente delle mani è una delle regole basilari e fondamentali di protezione personale: questa semplice manovra, infatti, consente di ridurre moltissimo il rischio che le mani diventino un veicolo di contagio dopo che hanno toccato superfici oppure oggetti infetti. L'ideale è lavarsi le mani prima di salire sul mezzo e subito dopo. Ancora meglio, sarebbe usare una soluzione disinfettante in gel dopo che aver preso il biglietto e dopo essere saliti sul mezzo, e prima di estrarre qualcosa dalla propria borsa, come il cellulare.

Salire e scendere dalla porta posteriore Su autobus e tram, meglio usare l'uscita posteriore, in modo da evitare interazioni con i conducenti, che incontrano persone e pendolari tutto il giorno: sono i soggetti che hanno più probabilità di essere infettate sul veicolo, per cui meglio mantenersi a debita distanza.

Cercare di non toccare tutto Evitare di toccare le superfici in metropolitana, in treno o in autobus è una strategia molto utile perché diversi germi sopravvivono sulle superfici anche per parecchie ore. Meno si tocca e meglio è. Potrebbe essere una buona idea anche indossare dei guanti protettivi.

Attenzione al cellulare Il cellulare è un grande ricettacolo di batteri poiché viene appoggiato ovunque ed entra in contatto continuamente con le mani che a loro volta sono veicoli molto frequenti di contagio. Cercare di non appoggiarlo su superfici come sedili e tavolini. Inoltre, non usarlo con le mani sporche: prima di estrarlo dalla borsa o dalla tasca, meglio disinfettarsi con un gel disinfettante. Una volta arrivati a casa o in ufficio pulire anche il cellulare.

Non cambiare posto L'ideale è non muoversi durante la corsa, ma mantenere sempre lo stesso posto, così da ridurre il contatto con altre persone e le superfici. Gli spostamenti sono consigliati solo se si è vicini a qualcuno che ha sintomi sospetti (per esempio continua a tossire) o non indossa una maschera. Inoltre, così facendo, se si è inconsapevolmente infetti, si proteggono le altre persone.

Evitare le conversazioni Essere gentili ed educati con i propri compagni di viaggio è importante, ma per essere corretti non è necessario fare conversazione. Meglio non intrattenersi a parlare con gli sconosciuti perché molti virus e germi possono essere diffusi attraverso goccioline respiratorie non solo quando una persona malata tossisce o starnutisce, ma semplicemente quando parla.