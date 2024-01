Come eliminare germi e batteri in casa in inverno?

Durante la stagione invernale , le probabilità di ammalarsi sono più elevate rispetto al resto dell'anno, a causa di diversi fattori. Fra questi anche ambienti poco puliti, che pullulano di germi nocivi. Ecco perché, per diminuire il rischio di contrarre infezioni nel corso del periodo invernale, è molto utile c urare la pulizia degli ambienti di casa in modo mirato .

Limitare l'ingresso dei batteri

L'ideale è agire ancora a monte, limitando l'entrata dei germi in casa. Come fare? Organizzando lo spazio dedicato all'ingresso in maniera intelligente. Per esempio, installare una scarpiera, un vassoio o un contenitore per le scarpe, così da potersi togliere le calzature prima di entrare in casa.

Sì anche a mettere un cestino per raccogliere tutti gli oggetti che non si sa dove riporre, sa vuotare regolarmente. Un'altra buona idea è installare un lampadario per garantire un'adeguata illuminazione dell'ingresso e facilitare così l'individuazione delle superfici sporche.

Mettere poi dei prodotti per la pulizia, come spray disinfettanti e salviette, all'ingresso, a portata di mano su uno scaffale o in un cestino.