In che modo lo stile di vita incide sul dormire bene?

Lo stile di vita incide enormemente sulla durata e sulla qualità del sonno. Vediamo in che modo:

Orario e luce per dormire bene

L'orario del riposo dovrebbe essere più vicino possibile a quello solare (anche se sappiamo risultare essere molto difficile, soprattutto d'inverno). Non dimentichiamo che nella stagione fredda le ore di luce diminuiscono, ragion per cui dovremmo sfruttarle appieno per garantire la regolazione ormonale di melatonina e serotonina; questo consente di mantenere un buon tono dell'umore.

Luce ambientale per dormire bene

Soprattutto per i più sensibili, è necessario che durante la notte la stanza sia ben oscurata (ad esempio, dai lampioni stradali, dai fari delle macchine ecc). Tuttavia, al momento del risveglio è importante che ci sia una certa luce, per assicurare che il cervello "comprenda" che è giunto il momento di alzarsi.

Acustica per dormire bene

La condizione acustica è un altro fattore determinante. Sempre riferendosi ai più sensibili, sarebbe utile che questa risulti inferiore al "livello di allerta" (soggettivo), e che non propaghi frequenze fastidiose (generalmente le più basse); tuttavia, è dimostrato che può essere molto più utile innalzare la propria tolleranza (percorso estremamente difficile). Attenzione però, non si commetta l'errore di credere che meno rumore ci sia, meglio si possa dormire. È quasi l'opposto. Partendo dalla consapevolezza che il silenzio assoluto non esiste, abituarsi ad "udire correttamente" permette al nostro sistema nervoso di acquisire la giusta soglia di allerta, sia in termini quantitativi, sia qualitativi. Le abitazioni andrebbero fono isolate nei limiti di legge e ragionevolezza, senza fissarsi eccessivamente (soprattutto in ambito condominiale o nei centri urbani trafficati) sulla necessità di silenzio. In pratica, se eliminiamo tutti i rumori circostanti, è molto probabile che quelli ad infastidirci si sentano di più – anche perché, oltre a fono isolare, sarebbe necessario poi fono assorbire nell'ambiente chiuso, onde limitare il riverbero. Chi soffre di fonofobia, per esempio, dovrebbe riflettere sul fatto che l'origine del problema non è il rumore, poiché fisicamente il suono "non esiste". Il rumore è una elaborazione del cervello agli stimoli (vibrazioni e pressione) ambientali interpretati dall'orecchio, che nell'evoluzione ha consentito di sopravvivere sostenendo la comunicazione, la caccia, la fuga dai predatori ecc. Il problema sta, quindi, altrove. Nel caso dell'iperacusia invece, l'eziologia è più neurologica che psicologica, ovvero presenta un difetto nervoso di tipo organico.

Regolarità della vita per dormire bene

Una certa sistematicità delle abitudini favorisce non solo il sonno, ma anche l'appetito, l'alvo, la regolarità sessuale ecc. Svegliarsi, mangiare, dormire, lavorare, fare sport, divertirsi, socializzare e addormentarsi più o meno sempre agli stessi orari garantisce un certo equilibrio. Le attività fisiologiche infatti, compreso il sonno, vengono pianificate ed organizzate dal nostro cervello; scombussolando eccessivamente le nostre abitudini il sistema nervoso non è in grado di prepararsi a dormire

Le giuste ore di sonno per dormire bene

Paradossalmente, le ore di sonno ordinarie non devono essere né insufficienti, né eccessive. Per chi non ha l'obbligo di svegliarsi sempre alla stessa ora, sarebbe determinante battezzare un orario e rispettarlo. Viceversa, potrebbe accadere di dormire moltissime ore filate, anche per più giorni, il che potrebbe ritardare l'insorgenza del sonno fino alle ore piccole o al mattino

Pisolini: come e quanti per dormire bene

Se inserite con regolarità, a patto che non siano troppo lunghe, le dormite diurne possono anche avere una funzione benefica. Attenzione però che non siano più di una o al massimo due al giorno, di durata relativa e complementare al sonno notturno.

Attività fisica motoria o sportiva per dormire bene

L'attività fisica e motoria è importantissima per l'equilibrio dell'organismo e del cervello. Tuttavia, non dev'essere troppo a ridosso del riposo. L'aumento delle catecolamine può ostacolare significativamente la presa di sonno. L'overtraining o sovrallenamento è invece responsabile di una riduzione della qualità del sonno, che può aggravarsi fino all'insonnia

Evitare l'uso di televisione, computer, videogames, smartphone, tablet e qualsiasi monitor per dormire bene

Anche per la luce che emettono, ma soprattutto per ragioni psicologiche, iper stimolano il cervello e non permettono di dormire bene. L'uso dei social network poi, innesca un ciclo di pensieri talvolta negativi e deleteri per un sonno tranquillo. Molti videogames, film o serie tv hanno contenuti "discutibili", ragion per cui andrebbero evitati. Al contrario, lettura, musica e il calore di un bagno o di una doccia possono conciliare il sonno.

Minzione ed alvo: come impedire che si manifestino di notte per dormire meglio

Svegliarsi per evacuare urine e feci è molto comune; quel che non dovrebbe accadere però, è che ciò si manifesti diverse volte per notte. Le cause possono essere da ricercare in malattie e disturbi, come l'ipertrofia prostatica, la cistite, la sindrome da colon irritabile o le patologie croniche infiammatorie dell'intestino (rettocolite ulcerosa o morbo di Crohn ecc), infezioni ecc. Alla luce di ciò, esistono diversi accorgimenti nutrizionali da adottare, suggeriti dalle terapie dietetiche specifiche. Esistono poi casi limite, come ad esempio vesciche scarsamente contenitive o che si espandono poco; questi richiedono un po' più di attenzione, come diminuire il sale nella dieta per ridurre lo stimolo di sete e limitare l'introduzione di liquidi prima di dormire.

L'uso di droghe compromette il sonno

Alcune droghe, come la cocaina, le anfetamine ecc hanno un'azione fortemente stimolante, riducono pertanto il sonno e impediscono di dormire bene (anche per gli effetti dell'astinenza causano non pochi disagi del sonno).

Il tabagismo compromette il sonno

Anche fumare, soprattutto respirando il fumo come avviene per le sigarette, riduce il sonno e può ostacolare il riposo notturno.