Come Dormire Bene con il Caldo in Estate

In estate , a causa delle alte temperature, diversi processi fisiologici del corpo umano subiscono dei cambiamenti , molto spesso negativi. Non fa eccezione il sonno , la cui qualità nei mesi più caldi è spesso inferiore rispetto al resto dell'anno.

Perché è più difficile dormire in estate?

I motivi che contribuiscono a rendere il sonno peggiore in estate sono diversi.

Aumento delle ore diurne

Uno studio del 2019 ha osservato come l'esposizione alla luce nel corso della giornata contribuisca a un maggior numero di episodi di veglia durante la notte e a una più probabile sensazione di stanchezza al risveglio.

Lo stesso studio identifica la luce come il fattore esterno più importante che influenza il ritmo circadiano, ovvero l'orologio interno del corpo che controlla il ciclo sonno-veglia.

L'orologio biologico, che si trova nel cervello, usa la luce e l'oscurità come indicatori di giorno e notte, e in presenza della luce comunica al corpo che è giorno e che deve rimanere sveglio.

Rilascio ritardato di melatonina

Quando fa buio, l'orologio biologico segnala che è ora di dormire con il rilascio dell'ormone melatonina.

Quando sorge il sole, la secrezione di melatonina si interrompe in modo che il corpo possa prepararsi per la giornata, ma a causa delle ore diurne più lunghe in estate, il tempo di secrezione di melatonina è più breve che in inverno e questo è uno dei motivi per cui spesso in estate ci si sveglia prima e si dorme un po' meno.

Stress e sbalzi ormonali

Il sonno può essere ulteriormente interrotto se si è stressati o se si vive una fase della vita caratterizzata da grandi cambiamenti ormonali come menopausa o gravidanza, perché questi fattori influenzano il rilascio di melatonina.

Cambio dello stile di vita

Con le giornate più lunghe, generalmente il tempo dedicato alla socialità aumenta e questo spesso induce a mangiare e bere più tardi del solito e a ingerire maggiori quantità di alcol, nemico giurato del buon riposo.

Mantenendo questo schema, facilmente le ore dedicate al sonno diminuiscono e i risvegli notturni tendono a farsi più frequenti.

Temperature più elevate

In combinazione con ore diurne più lunghe, anche le temperature più elevate della media possono avere un ruolo determinante nell'interruzione del sonno.

Quando si è accaldati, infatti, il corpo fa più fatica a rilassarsi e tende a rimanere più vigile e a dormire meno profondamente, convinto che il caldo sia un pericolo dal quale difendersi.

Al contrario, quando la temperatura corporea scende, l'organismo si sente sicuro e si abbandona a dormite più profonde.