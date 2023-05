Introduzione Quando le condizioni meteo lo permettono, in genere, anche gli irriducibili della palestra trovano piacevole allenarsi all'aperto. Correre, camminare, pedalare, fare pesi ed esercizi in mezzo al verde, in effetti, è molto rigenerante e stimolante: vale, dunque, la pena approfittare della bella stagione per trasferirsi fuori. Ma come difendersi dallo smog quando ci si allena all'aperto? Adottando qualche semplice accortezza, l'esposizione nociva può ridursi in maniera netta.

Perché allenarsi all’aperto fa bene Fare attività fisica è sempre salutare, a prescindere da dove e quando la si pratica. Tuttavia, l'allenamento outdoor può garantire alcuni vantaggi aggiuntivi rispetto a quello al chiuso. Infatti, l'esposizione all'aria aperta e ai raggi solari è molto benefica: aumenta la produzione dei cosiddetti ormoni del benessere e del buon umore, come le endorfine; stimola tutti i sistemi e le funzioni biologici; regale una sferzata di vitalità ed energia; è motivante e stimolante; aumenta la produzione della vitamina D, una sostanza amica delle ossa e non solo. Se poi ci si allena in mezzo al verde, i vantaggi sono ancora maggiori, in particolare a livello psicologico ed emotivo. Per tutte queste ragioni, allenarsi all'aperto è sempre un'ottima idea. Uno di lati positivi del tempo bello e soleggiato è proprio la possibilità di correre, andare in bicicletta, fare escursioni o comunque essere attivi all'aperto.

Gli effetti nocivi dello smog Per quanto estremamente benefico, l'allenamento all'aperto nasconde qualche insidia, a partire dall'esposizione all'inquinamento outdoor. In estate è diffuso soprattutto lo smog fotochimico, che si forma solo in presenza delle radiazioni solari e di un'aria già inquinata ed è caratterizzato da un livello elevato di ozono a bassa quota. Lo smog è nocivo a più livelli e su più distretti, a partire dall'apparato respiratorio: può scatenare crisi asmatiche nei soggetti predisposti, peggiorare la BPCO, provocare riniti, bronchiti, allergie e diminuire la funzionalità polmonare. Inoltre, è in grado di incidere sulla composizione del sangue, rendendolo più denso e viscoso e aumentando dunque il rischio di trombi e coaguli, e può alterare il ritmo cardiaco. Non bisogna dimenticare che risulta irritante per gli occhi, causando arrossamento, bruciore, secchezza, appannamento della vista, e che accelera l'invecchiamento di cellule e tessuti.

Che cosa succede quando si fa sport all’esterno Quando ci si allena all'aperto, l'esposizione all'inquinamento atmosferico aumenta a causa delle maggiori richieste metaboliche del corpo sottoposto a sforzo. Inoltre, quando si fa sport è più probabile respirare con la bocca: se si sta facendo workout in ambienti esterni, non si può dunque contare sull'azione filtro del naso, di conseguenza si inalano più sostanze inquinanti. Questo non significa però che si debba evitare il movimento outdoor: i benefici sono troppo importanti per potervi rinunciare. La soluzione consiste nell'adottare alcune strategie per ridurre l'esposizione allo smog.

Come difendersi dallo smog quando ci si allena all’aperto Evitare le zone trafficate

Allenarsi al mattino o alla sera

Controllare la qualità dell'aria

Indossare una maschera

Evitare le zone trafficate Quando ci si allena all'aperto l'ideale è scegliere zone poco trafficate e strade secondarie: meglio evitare, invece, le arterie centrali, dove transitano molte automobili. Anche se sei vive in ​​​​una grande città, cambiare semplicemente il proprio percorso in modo da correre o andare in bicicletta in un quartiere con meno traffico può abbassare l'esposizione all'inquinamento. Evitare anche le aree con molti edifici alti, in quanto possono avere un effetto "simile a un canyon", intrappolando gli inquinanti nella strada. I parchi e i sentieri boscosi sono l'ideale, poiché gli alberi possono aiutare a filtrare l'inquinamento atmosferico.

Allenarsi al mattino o alla sera La concentrazione di sostanze inquinanti nell'atmosfera tende ad aumentare a mezzogiorno, quindi è meglio fare esercizio all'aperto al mattino presto o in prima serata. Assicurarsi solo di farlo prima o dopo l'ora di punta. Fra l'altro, mattino e sera tendono a essere anche i momenti più freschi della giornata e il calore stressa ancora di più il corpo, rendendolo più suscettibile agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

Controllare la qualità dell'aria Prima di uscire per l'allenamento outdoor, controllare l'indice di qualità dell'aria (AQI), un parametro utilizzato dalle agenzie governative per indicare quanto è inquinata l'aria o quanto si prevede che sarà inquinata. L'AQI utilizza una scala che va da 0, che corrisponde a buone condizioni di qualità dell'aria e nessun problema di salute, a 500, che indicata una qualità dell'aria pericolosa che potrebbe influire gravemente sulla salute. In generale, una valutazione AQI inferiore a 100 va bene, ma per i soggetti molto sensibili all'inquinamento atmosferico (per esempio perché soffrono di asma, ad esempio) meglio in AQI non inferiore a 50. Esistono alcune app in grado di rivelare in tempo reale com'è la qualità dell'aria della propria zona.