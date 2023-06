Introduzione Il regolare ricambio d'aria è fondamentale per garantire la salubrità degli ambienti indoor e diminuire il rischio di circolazione di virus, batteri e altri microrganismi patogeni. Ma come capire se una stanza è ben ventilata? Esistono alcuni indicatori che aiutano a valutare la qualità dell'aria indoor.

Perché è importante areare gli ambienti La qualità dell'aria indoor (Indoor Air Quality-IAQ), ossia l'aria interna che si respira negli ambienti confinati, come uffici, scuole, abitazioni, spazi della pubblica amministrazione, negozi, è molto importante perché ha un effetto diretto sulla salute dell'organismo. L'aria degli ambienti indoor può essere carica di virus e altri microrganismi che hanno la capacità di diffondersi attraverso le goccioline respiratorie, ossia le goccioline emesse da una persona infetta mentre parla, tossisce o starnutisce. Non solo: può essere inquinata da fumo di sigaretta, detersivi, prodotti per la pulizia domestica, candele, incensi, materiali di costruzione, mobili da arredo, muffe, umidità, acari e così via. Per contrastare l'inquinamento indoor è fondamentale areare gli ambienti.

I segnali di una buona ventilazione Porte e finestre sono aperte

Ci sono correnti di aria

Non si sente odore di chiuso

È presente un purificatore d'aria

Non si avverte puzza di fumo Senza un corretto ricambio dell'aria attraverso l'apertura di porte e finestre, gli inquinanti e le sostanze nocive presenti nell'aria interna si accumulano negli ambienti indoor, comportando possibili rischi per la salute. Ecco perché è importante capire se le stanze in cui si soggiorna sono sufficientemente ventilate; il problema è che non è così semplice: capire che uno spazio è poco ventilato non è immediato come capire per esempio se è sufficientemente riscaldato. Tuttavia, esistono alcuni segnali spia: ecco allora come capire se una stanza è ben ventilata.

Porte e finestre sono aperte Ovviamente, porte e finestre aperte sono i segnali più ovvi e certi di una buona ventilazione naturale. Tuttavia, bisogna sapere che anche quando gli infissi sono aperti, il ricambio d'aria potrebbe essere inadeguato se non c'è molta brezza o se le temperature interne ed esterne sono simili.

Ci sono correnti di aria Sebbene non sia un indicatore certo della buona qualità dell'aria, un alto grado di movimento dell'aria, in particolare una corrente d'aria, potrebbe essere indice di una buona ventilazione. L'ambiente interno ideale è quello in cui circola molta aria fresca esterna: una corretta ventilazione trasporterà le particelle nocive fuori dallo spazio chiuso e porterà aria fresca (dall'esterno o filtrata).

Non si sente odore di chiuso Se entrando in una stanza si prova una sensazione di soffocamento, si sente odore di chiuso o una strana puzza, allora in effetti i livelli di ventilazione potrebbero essere troppo bassi. Al contrario, se non si avvertono strani odori e si avverte un buon livello di comfort è probabile che l'areazione sia adeguata.

L’umidità è corretta Secondo gli esperti, mantenere l'umidità relativa tra il 40 e il 60 percento riduce i rischi per la salute e rende l'ambiente più salubre. Per controllare il tasso di umidità delle stanze è utile istallare un igrometro, uno strumento che rileva la percentuale di umidità relativa. Per controllare se l'ambiente è bene ventilato, dunque, bisogna leggere i valori riportati dall'igrometro: se sono compresi fra il 40 e il 60 percento la ventilazione è buona.

È presente un purificatore d’aria I purificatori d'aria, chiamati anche depuratori d'aria, possono aiutare a ridurre il numero di contaminanti presenti nell'aria e a migliorarne la qualità. Anche i purificatori portatili possono essere estremamente efficaci. Se, dunque, nella stanza sono in funzione questi strumenti, la ventilazione dovrebbe essere buona. Se si deve acquistare un purificatore tenere presente che non tutti modelli sono uguali: meglio preferire quelli con i filtri antiparticolato ad alta efficienza (HEPA), lo standard di riferimento.

Non si avverte puzza di fumo Una stanza che odora di fumo di sigaretta probabilmente è una stanza poco ventilata. C'è comunque da tenere presente che gli inquinanti e l'odore rilasciato dalle sigarette rimangono su mobili, pareti, tende, tappeti, giochi per lungo periodo, per cui la semplice ventilazione potrebbe non essere sufficiente per eliminarli.