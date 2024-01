Come capire se il mal di schiena è grave?

Tuttavia non è sempre così e per questo è meglio conoscere la propria situazione, così da capire quando sia il caso o meno di rivolgersi a un medico e agire tempestivamente sottoponendosi a esami diagnostici specifici prima che la situazione peggiori.

Campanelli d’allarme

Dolore molto intenso

Dolore persistente

Dolore che non migliora neanche a riposo o durante la notte

Febbre

Mancato o difficile controllo di gambe o sfinteri

Intorpidimento della zona inguinale o dei glutei

L'intensità del dolore non sempre è proporzionata alla gravità della situazione e un dolore molto elevato non è per forza un segnale che la lombalgia nasconda qualcosa di più serio.

Per fugare ogni dubbio però, se il dolore è particolarmente elevato è meglio rivolgersi a un medico. Non riuscire più a svolgere molte azioni quotidiane basiche o avere difficoltà perfino ad alzarsi da letto sono indicatori che qualcosa non va e che sarebbe meglio non temporeggiare.

Solitamente il dolore alla schiena, se non è nulla di preoccupante, si risolve in un tempo medio breve. Se invece persiste per almeno sei settimana, non si placa progressivamente o tende a peggiorare nel tempo meglio rivolgersi a un medico che possa disporre di accertamenti più specifici.

Spesso il mal di schiena passa o migliora quando ci si corica o ci si pone in una condizione di riposo. Se però questo non succede o, al contrario, il dolore aumenta quando ci si rilassa o nel corso della notte è necessario indagarne le cause, che in molti casi si trovano in infiammazioni lombari o sciatiche.

Un altro campanello d'allarme da non sottovalutare è il dolore, soprattutto se nelle fascia bassa della schiena, accompagnato da febbre costante. Questo evento potrebbe infatti nascondere un'infezione della zona lombare.

Se oltre al dolore si zoppica o si fatica a controllare le gambe potrebbe trattarsi di un'ernia o di un malfunzionamento del sistema nervoso. Questi ultimi sintomi potrebbero anche indicare la presenza di lesioni o la compressione del midollo spinale, soprattutto se si è reduci da un infortunio o incidente che potrebbe aver danneggiato la colonna vertebrale.

La stessa cosa vale se non si riescono più a controllare gli sfinteri, se si ha maggiore difficoltà del solito a farlo o si sviluppano episodi di incontinenza.