Come calmare l'ansia senza farmaci?

Ansia: cos'è e caratteristiche L'ansia è una condizione nel quale l'individuo percepisce sensazioni di preoccupazione e paura estremamente intense che, solitamente, si generano in risposta ad eventi o situazioni ritenuti minacciosi, pericolosi o nei confronti dei quali non ci si sente in grado di reagire. L'ansia non comprende solo manifestazioni psicologiche, ma può causare anche sintomi fisici che vengono percepiti dall'individuo, come palpitazioni, mancanza di respiro, vertigini, sudorazione eccessiva, tremori, ecc. In alcune circostanze ed entro certi limiti, l'ansia è da considerarsi come un fenomeno normale che, anzi, può risultare utile all'organismo in quanto lo spinge ad attivare una serie di risposte al fine di affrontare gli stimoli più o meno stressanti cui si trova sottoposto. Quando l'ansia persiste e influisce pesantemente sulla vita di un individuo, tuttavia, può assumere connotazioni patologiche che non devono essere sottovalutate, ma che è necessario trattare adeguatamente.

Cosa fare in presenza di ansia? Quando si sperimentano sintomi ansiosi che diventano incontrollabili e influiscono sulla propria qualità della vita, è opportuno cercare aiuto e richiedere un intervento professionale. Rivolgersi ad uno specialista è di fondamentale importanza per capire quale tipo di ansia affligge l'individuo, qual è la sua severità e quali sono le cause che possono aver originato il problema.