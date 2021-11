Come calcolare l’ora ideale per andare a dormire

Tuttavia mantenere una routine di riposo il più possibile costante è molto importante e per farlo è necessario calcolare l'ora ideale per andare a dormire.

Dormire a sufficienza è fondamentale per preservare la salute . Se per la maggior parte delle persone la sveglia la mattina suona sempre nello stesso momento, l'orario di quando si va a dormire varia a seconda delle uscite, delle attività serali e delle incombenze familiari o lavorative.

Di quanto sonno si ha bisogno

La quantità di sonno di cui una persona necessita cambia nel corso della vita e diminuisce progressivamente con l'avanzare dell'età, tanto che un neonato ha bisogno di molte più ore di riposo rispetto a un anziano.

Indicativamente le ore di sonno necessarie ad ogni età sono queste.

Dalla nascita a 3 mesi: da 14 a 17 ore

Da 4 a 11 mesi: da 12 a 16 ore

Da 1 a 2 anni: da 11 a 14 ore

Da 3 a 5 anni: da 10 a 13 ore

Da 6 a 12 anni: da 9 a 12 ore

Da 13 a 18 anni: da 8 a 10 ore

Da 18 a 65 anni: da 7 a 9 ore

Dopo i 65 anni: da 7 a 8 ore

Ovviamente nelle rispettive fasce ogni persona può trovare la tempistica migliore per sé, alcuni adulti potrebbero aver bisogno di almeno 9 ore di sonno a notte per sentirsi ben riposati e in forma, mentre altri potrebbero scoprire che 7 ore di sonno siano più che sufficienti.

Per capire quale sia il proprio caso, ci si dovrebbero fare le seguenti domande.

Ti senti riposato dopo 7 ore di sonno o te ne servono almeno 8 o 9?

Soffri di sonnolenza diurna?

Fai affidamento sul caffè per andare avanti durante la giornata?

