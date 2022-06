Un aiuto dall’alimentazione

Le temperature elevate modificano la dinamica digestiva. Per esempio, la produzione dell'acido cloridrico, necessario proprio per la digestione, si riduce allo scopo di evitare un surriscaldamento interno. Per facilitare la digestione e non impegnare ulteriormente l'apparato gastrointestinale, si consiglia dunque di seguire una dieta leggera. L'ideale è prediligere frutta e verdura, meglio cruda o poco cotta, che sono ricche anche di acqua e dunque aiutano a combattere la disidratazione. Si consiglia poi fare spuntini frequenti ma poco abbondanti. Evitare i cibi riscaldanti, come spezie cipolle e aglio, frutta secca e cibi fritti.

Ricordarsi di bere molto

In estate, ricordarsi di bere molto, anche se non si ha sete. L'organismo ha bisogno di liquidi per produrre il sudore, che gli serve per raffreddarsi: più acqua si introduce e più calore può essere espulso tramite la sudorazione. Ma più calore viene espulso, più acqua serve per combattere la disidratazione. Per questo motivo, il rifornimento deve essere continuo. Oltre all'acqua, sono indicati anche i frullati e i centrifugati di frutta fresca, le tisane e i te. Semaforo arancione, invece, per le bevande zuccherate e gassate, poco salutari.