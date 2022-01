Come addormentarsi con il metodo 4-7-8

Dormire bene e le ore necessarie è fondamentale per mantenersi in salute, tuttavia non tutti riescono a farlo. I problemi di insonnia infatti riguardano un numero altissimo di persone e si manifestano in diversi modi. C'è chi fa fatica a rimanere addormentato nel corso della notte e chi invece non riesce proprio a prendere sonno.

Per provare a contrastare questo disagio, l'Università di Harvard ha ideato un metodo chiamato 4-7-8, che promette di far addormentare qualunque persona in meno di un minuto.