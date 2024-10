Cambiamento significativo di peso. Perché può causare un disagio psicologico? Quando una persona attraversa un cambiamento significativo nel proprio peso, che si tratti di una drastica perdita o di un aumento, si trova a dover fare i conti con una nuova immagine corporea.

Questo scontro tra il corpo "attuale" e l'immagine del corpo "passato" può portare a una serie di difficoltà psicologiche, che spaziano dall'ansia alla bassa autostima.

In ambito psicologico, infatti, è ben documentato che i cambiamenti corporei hanno un impatto significativo non solo sul piano fisico (che è quello più evidente), ma anche su quello psicologico.

Un corpo che subisce trasformazioni importanti, quindi, può influenzare profondamente l'immagine di sé e l'identità personale, generando anche sentimenti di disorientamento e confusione.

Studi di psicologia clinica e della salute evidenziano che tali cambiamenti possono portare a una rielaborazione dell'identità e a importanti sfide emotive che vanno affrontate in modo consapevole.

Inoltre, nell'era dei social media, dove l'estetica e l'apparenza fisica vengono enfatizzate, molte persone vivono questi cambiamenti corporei in maniera ancor più amplificata, spesso con un sovraccarico psicologico più grande di quello fisico. I media e la cultura del corpo "perfetto" contribuiscono a un sentimento di pressione e alla formazione di aspettative irrealistiche che possono peggiorare le difficoltà nell'accettare il nuovo sé corporeo.

Quando il cambiamento di peso è rapido perché si ha difficoltà a riconoscersi e accettarsi? Le ricerche condotte su soggetti che hanno vissuto rapidi cambiamenti fisici confermano che la mente può avere difficoltà ad adattarsi al nuovo corpo, con sentimenti di inadeguatezza e tensione tra l'immagine percepita e quella reale.

Questo fenomeno è particolarmente frequente in coloro che affrontano trasformazioni drastiche, come la chirurgia bariatrica, dove il cambiamento fisico avviene in modo più rapido rispetto alla capacità psicologica di assimilare la nuova immagine corporea.

Alcuni studi infatti hanno evidenziato che, nonostante i benefici fisici, molte persone faticano a riconoscere il proprio corpo dopo interventi di questo tipo. In alcuni casi si possono anche sviluppare disturbi dell'immagine corporea o sentimenti di disorientamento

legati alla loro nuova identità fisica.

Che relazione c'è tra corpo e il nostro senso di sé? Nella nostra cultura, il corpo è spesso considerato una vetrina attraverso cui manifestiamo la nostra identità al mondo esterno. Perciò, cambiamenti radicali come una perdita di peso significativa possono influenzare profondamente sia il modo in cui percepiamo noi stessi che il modo in cui ci proiettiamo agli altri. Il corpo è molto più di un semplice involucro: è parte della nostra identità.

Gli studi riportano che la nostra relazione con esso si sviluppa a partire dall'infanzia ma continua ad evolversi nel tempo, influenzata da fattori come la famiglia, le amicizie e la società.



Questa relazione complessa e dinamica tra corpo e mente implica che ogni cambiamento fisico può scuotere profondamente il nostro senso di sé, costringendoci a ridefinire come vogliamo essere visti e accettati dagli altri.



Questa tensione tra l'immagine interna e quella esterna può generare un senso di alienazione o insicurezza. Per esempio, molte persone che perdono peso possono non sentirsi più "a casa" nel proprio corpo, un fenomeno documentato nei casi di chirurgia bariatrica o in coloro che seguono diete drastiche. Un altro aspetto riguarda il modo in cui la società percepisce il nostro corpo e come questo influisce sulla nostra auto percezione. La ricerca dimostra che l'attenzione e i commenti esterni, sebbene a volte intesi positivamente, possono accentuare un senso di estraneità rispetto al proprio corpo. Ad esempio, una persona che riceve complimenti per aver perso peso potrebbe sentirsi sotto pressione per mantenere il nuovo aspetto. Questa pressione esterna può causare una disconnessione tra la percezione interna di sé e le aspettative degli altri, alimentando un ciclo di insicurezza e preoccupazione per l'immagine corporea.

Quali sono le emozioni più frequenti legate al cambiamento di peso? Ogni cambiamento fisico è accompagnato da una serie di emozioni complesse. La perdita di peso può portare a sentimenti di gioia e soddisfazione, ma può anche scatenare insicurezze profonde. Alcune persone si trovano a confrontarsi con paure che non avevano previsto: ad esempio, la paura di essere giudicati per il proprio corpo può persistere anche dopo una significativa perdita di peso.

Un altro aspetto emotivo significativo riguarda il senso di vulnerabilità. Alcune persone che perdono peso possono sentirsi esposte a nuovi livelli di attenzione, sia positivi che negativi. Questo può creare ansia, soprattutto se non sono preparate a gestire l'interesse altrui verso il loro nuovo aspetto. La vulnerabilità emotiva può anche portare a un aumento dello stress e dell'ansia sociale, che può ostacolare la capacità di godersi i risultati raggiunti.

Perché si vive un lutto per il corpo che non c'è più? Nei confronti del "vecchio corpo" si può arrivare a sperimentare un vero a proprio lutto: un senso di perdita nei confronti dell'aspetto fisico precedente. Seppur con i suoi difetti e possibili problemi di salute associati, il corpo precedente rappresentava una parte integrante dell'identità della persona.

Con il cambiamento, il nuovo corpo può sembrare estraneo e generare un vuoto emotivo che è difficile da colmare. Spesso, questo sentimento è accompagnato da una certa vergogna: può diventare complesso persino riconoscerlo o ammetterlo a sé stessi,

figuriamoci agli altri. Ci si può sentire in imbarazzo nel provare dolore per la perdita di un corpo che, nonostante i suoi difetti, ci apparteneva e rappresentava. Anche se il lutto corporeo può sembrare un paradosso agli occhi di chi non lo vive – e anche a chi lo sperimenta – il disagio emotivo è reale e affrontarlo richiede coraggio e spesso un sostegno adeguato. Inoltre, il lutto è spesso amplificato da aspettative irrealistiche su come la vita cambierà dopo la trasformazione fisica. Molte persone credono che raggiungere un peso "ideale" porterà automaticamente a una maggiore felicità e soddisfazione, ma la realtà non sempre corrisponde a queste speranze. Quindi, una eventuale differenza tra ciò che ci si aspettava e ciò che si prova realmente può amplificare i sentimenti di nostalgia per il corpo precedente, o addirittura vergogna e ansia per l'incapacità di accettare il nuovo aspetto.

Il lutto corporeo è un fenomeno più comune di quanto si pensi e se non viene compreso e affrontato adeguatamente, può evolvere in disturbi psicologici più gravi, come la depressione. In questi casi, è fondamentale riconoscere l'importanza del supporto psicologico, che può aiutare a elaborare il senso di perdita legato alla trasformazione del corpo e facilitare un percorso verso una piena accettazione del cambiamento. Un intervento tempestivo può ridurre il rischio che questo disagio si cronicizzi e promuovere una riconciliazione con la propria nuova identità fisica e mentale.