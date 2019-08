Il tumore al collo dell'utero (o tumore della cervice uterina) è la neoplasia maligna che trae origine dalla proliferazione incontrollata di una delle cellule costituenti la parete interna della cervice uterina. Noto per essere una delle forme di cancro più comuni nella popolazione femminile, questo tumore riconosce come principale fattore di rischio associato alla sua comparsa l'infezione da Papilloma Virus Umano (HPV).

PAPILLOMA VIRUS UMANO (HPV)

Patogeno solo per l'essere umano, il Papilloma Virus Umano (o HPV, dall'inglese Human Papilloma Virus) è un virus a DNA responsabile di un'infezione molto comune nella popolazione e la cui trasmissione avviene prevalentemente per via sessuale.

In natura, il Papilloma Virus Umano esiste in numerose varianti genetiche (o sierotipi); di queste varianti genetiche, alcune si limitano alla capacità di poter causare un'infezione caratterizzata da tumori benigni (verruche genitali e papillomi), mentre altre, essendo fornite di un corredo di proteine oncogene, sono in grado di provocare delle lesioni pre-cancerose che, nel tempo e senza una cura adeguata, possono evolvere in tumori maligni veri e propri.

Con alcune delle sue varianti genetiche dalle proprietà oncogene, il Papilloma Virus Umano si colloca – come ribadito in più di un'occasione – al primo posto tra i fattori di rischio di tumore al collo dell'utero.