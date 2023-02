Colore del muco e salute

Il muco nasale è un secrezione dalla consistenza viscosa, sempre presente nel nostro organismo e nello specifico nelle cavità nasali, dove è e prodotto dalle ghiandole della mucosa respiratoria. Composto in maggioranza da acqua e poi da sali, anticorpi,lipidi, enzimi antisettici e glicoproteine, lubrificando le membrane epiteliali del sistema respiratorio, mantiene la giusta umidità protegge e intrappola gli agenti patogeni per evitarne che entrino nell'organismo. Quando la quantità è standard non si avverte la presenza del muco, mentre se la secrezione aumenta potrebbero essere avvertiti diversi sintomi come sensazione di presenza di qualcosa in gola, naso chiuso o che cola, tosse, necessità di schiarirsi la gola, mal di testa o sinusite, perdita temporanea dell'udito e olfatto e gusto ridotti. Il muco non ha sempre lo stesso colore e la stessa consistenza, che variano a seconda dello stato di salute dell'organismo e di altri fattori. Imparare a riconoscere cosa indicano i diversi colori del muco è quindi molto importante, anche se questa osservazione non è sufficiente per stilare una diagnosi completa.

Muco trasparente Si tratta del colore fisiologico del muco e indica che tutto è nella norma.

Colore verde Questo è il colore che desta più preoccupazione perché testimonia un sistema immunitario in piena attività. La colorazione verde è data da globuli bianchi morti e detriti cellulari presenti nel nostro muco. Spesso il colore è accompagnato da odore sgradevole e consistenza appiccicosa. Il più delle volte un muco nasale verde indica la presenza di un'infezione virale o batterica in corso ma in questi casi è consigliabile sempre rivolgersi al proprio medico per avere la certezza della diagnosi.

Muco giallo Se il muco è giallo significa che l'organismo sta combattendo un'infezione contro virus o batteri ma che è in fase di guarigione. Questo colore infatti testimonia che i globuli bianchi stanno combattendo e quindi espellendo l'infezione. Anche in questo caso a variare è anche la consistenza, che si fa più viscosa, e a volte l'odore che può diventare più intenso e pungente. Le patologie che più facilmente si associano al muco giallo sono rino-sinusite, costipazione delle vie aeree e delle cavità nasali e congestione nasale.

Muco rosa o rosso Anche se alla sua vista può risultare istintivo allarmarsi, la colorazione rossa o rosa non deve destare per forza preoccupazione perché può essere anche solo dovuta alla rottura di qualche capillare all'interno della mucosa nasale. Quando ci si soffia il naso con intensità, la pressione sui capillari può essere particolarmente forte e determinare una loro rottura e fuoriuscita di sangue, soprattutto se le pareti interne delle cavità nasali sono particolarmente secche o poco lubrificate. Altre cause meno comuni che possono portare alla comparsa di muco di questi colori sono infiammazioni come riniti o sinusiti o varici del setto nasale.

Muco bianco Quando il muco nasale prende questa colorazione solitamente diventa anche più denso e schiumoso e rimane più a lungo nella cavità nasale. Potrebbe essere il segnale di raffreddore causato per esempio da un'allergia, di una leggera asma o di irritazioni ai bronchi dovute ad agenti patogeni, soprattutto nei fumatori. In concomitanza con il muco bianco possono verificarsi anche difficoltà respiratorie e fiato corto, tosse grassa e costipazione.

Muco marrone o nero Queste colorazioni si possono riscontrare per esempio nei forti fumatori o se si viene a contatto con agenti inquinanti.