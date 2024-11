Cos'è il collirio antinfiammatorio? Quando si parla di collirio antinfiammatorio, ci si riferisce ad una forma farmaceutica liquida destinata alla somministrazione oculare e contenente principi attivi ad azione antinfiammatoria. In particolare, è possibile avere: Colliri antinfiammatori a base di cortisone o, più correttamente, di cortisonici;

o, più correttamente, di cortisonici; Colliri antinfiammatori a base di FANS, o antinfiammatori non steroidei.

Quando si usa Collirio antinfiammatorio quando usarlo? Il collirio antinfiammatorio viene prescritto dal medico oculista ogniqualvolta è necessario trattare affezioni oculari di origine infiammatoria o caratterizzate dalla presenza di un'infiammazione. I colliri antinfiammatori, per le caratteristiche e azioni terapeutiche dei principi attivi in essi contenuti, vengono altresì utilizzati per combattere il dolore oculare in specifici casi e quando lo specialista lo ritiene opportuno.

Quale collirio per occhio infiammato? La risposta è: dipende. La scelta del tipo di collirio antinfiammatorio (cortisonico o FANS), così come dello specifico principio attivo dipende, infatti, da numerose variabili, quali la causa alla base dell'infiammazione oculare, lo stato di salute generale del paziente, la presenza di eventuali altre patologie - oculari e non - che possono rendere non indicato l'uso di un dato farmaco, così come la presenza di eventuali allergie a principi attivi e/o eccipienti. Nel momento in cui si rende necessario l'uso di un collirio antinfiammatorio, pertanto, lo specialista - tenendo in considerazione tutti i fattori di cui sopra - sceglierà quale medicinale è meglio prescrivere per il proprio paziente.

Come si usa? Applicazione del collirio antinfiammatorio Se non altrimenti specificato dallo specialista o sul foglietto illustrativo del medicinale da esso prescritto, l'applicazione del collirio può essere riassunta nei seguenti punti: Lavare accuratamente le mani;

Piegare la testa all'indietro volgendo lo sguardo verso l'alto;

Abbassare la palpebra inferiore con delicatezza;

Premere leggermente il contenitore del collirio in modo da fare uscire una goccia di medicinale, avendo cura di instillarla nella parte interna dell'occhio;

Ripetere l'operazione fino ad aver instillato tutte le gocce prescritte dal medico e, se necessario, ripetere l'operazione per l'altro occhio. Se si indossano lenti a contatto, queste andranno rimosse prima dell'uso del collirio antinfiammatorio. Ad ogni modo, maggiori indicazioni in merito saranno fornite dall'oculista e sono disponibili sul foglietto illustrativo del medicinale. In qualsiasi caso, si precisa che le informazioni di cui sopra sono puramente indicative e che per il corretto modo d'uso di ciascun collirio antinfiammatorio è necessario far riferimento a quanto riportato sul suo foglietto illustrativo e alle indicazioni fornite dall'oculista.