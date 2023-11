Colesterolo: valori normali per fasce d'età

Il colesterolo è un grasso che viaggia all'interno dell'organismo, soprattutto tramite l'apparato circolatorio, e svolge diverse funzioni essenziali. Il corpo produce circa il 75% della quantità necessaria, mentre il restante 25% è assunto tramite l'alimentazione.

Il colesterolo si divide in buono (HDL) e cattivo (LDL) e quando quest'ultimo raggiunge valori troppo elevati, a causa di una predisposizione ereditaria a produrne troppo oppure perché si consumano quantità eccessive di alimenti ricchi di grassi saturi, può depositarsi sotto forma di placche sulle pareti dei vasi sanguigni. Questo può diminuire o, nei casi più gravi, impedire del tutto, il passaggio di sangue, causando problemi di salute molto seri come ictus o infarti.

Per questo è sempre bene tenere controllati i livelli di colesterolo nel sangue e assicurarsi che rientrino nei parametri normali e non sfocino in quella che viene definita ipercolesterolemia.

I livelli considerati nella norma però non sono sempre uguali ma variano a seconda dell'età.

